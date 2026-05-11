Void Crew: Maximum Calamity Update bringt Black Hole und neue Waffen

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Image: Focus Entertainment

Void Crew erweitert sich mit dem Maximum Calamity Update um Black Hole, neue Gegner und Solo-B.R.A.I.N.-Upgrades.

Void Crew erhält am 20. Mai 2026 ein großes Inhaltsupdate mit dem Titel „Maximum Calamity Update“, das neue Gameplay-Elemente, Gegner und Systemverbesserungen ins Koop-Erlebnis bringt.

Zu den zentralen Neuerungen zählt ein Black Hole-Feature, das neue Herausforderungen im Weltraum-Gameplay schafft. Ergänzt wird das Update durch Space Voidfish sowie einen neuen Hydra-Gegner, der zusätzliche Gefahren in den Missionen mit sich bringt.

Auch das Arsenal wird erweitert. Neue Waffen kommen ins Spiel und sollen die taktischen Möglichkeiten im Koop-Kampf vergrößern. Gleichzeitig erhält das Solo-B.R.A.I.N.-System umfassende Upgrades, die das Einzelspieler-Erlebnis verbessern sollen.

Darüber hinaus wird der Modding-Support deutlich ausgebaut, um der Community mehr Werkzeuge für eigene Inhalte und Anpassungen bereitzustellen.

Hier ein erster Teaser:

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