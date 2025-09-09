Voidling Bound: Neue Dimension der Monsterzähmung

Das kanadische Indie-Studio Hatchery Games, bestehend aus ehemaligen Skylanders-Entwicklern, freut sich, einen brandneuen Gameplay-Trailer zu präsentieren, der während der Monster Taming Direct für ihr kommendes Spiel Voidling Bound Premiere feiert.

Voidling Bound erscheint im ersten Quartal 2026 auf Steam. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erhältlich sein, das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Von Spielern als eine Mischung aus Spore und Warframe beschrieben, ermöglicht Voidling Bound euch, Voidlings über verzweigte Pfade weiterzuentwickeln und sowohl ihre Fähigkeiten als auch ihr Aussehen zu gestalten.

Entdeckt wilde Mutantengene und nutzt sie, um einzigartige Voidlings zu erschaffen. Entfesselt mächtige Synergien durch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Charaktererstellung!

Der neue Trailer erforscht die Tiefe des Spleißsystems, mit dem ihr eure Gensammlung nutzen und euren perfekten Voidling erschaffen könnt. Dann lernt Gwigoon kennen, einen schelmischen Meister der Selbstreplikation, der seine Klone im Kampf einsetzt, um verheerende Effekte zu erzielen.

Wer Voidling Bound schon jetzt ausprobieren möchte, findet eine Demo auf Steam.