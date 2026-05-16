Voidling Bound: Sci-Fi Action-RPG zeigt neue Gameplay-Details im Trailer

Das Indie-Studio Hatchery Games, bestehend aus ehemaligen Entwicklern der Skylanders-Reihe, hat neue Details und den finalen Release-Termin zu seinem kommenden Projekt Voidling Bound vorgestellt.

Das Sci-Fi-Action-RPG erscheint am 9. Juni 2026 zunächst für den PC via Steam. Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie die Nintendo Switch 2 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, ein genaues Datum steht hier noch aus.

Der Titel wird von Spielern bereits als Mischung aus „Spore“ und „Warframe“ beschrieben und setzt stark auf ein tiefes Evolutions- und Build-System. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Voidlings, die sich über verzweigte Entwicklungswege individuell anpassen lassen – sowohl optisch als auch spielerisch.

Voidling Bound Features

Third-Person-Action-Kämpfe mit direkter Kontrolle über die Kreaturen

Evolution über verzweigte Pfade mit individuellen Fähigkeiten und Elementen

Levelsystem mit frei verteilbaren Attributspunkten

Erkundung fremder, handgefertigter Planeten mit unterschiedlichen Gegnern

Sammeln und Ausbrüten neuer Voidlings inklusive seltener Varianten

Zucht- und Kombinationssystem für stärkere Builds

Anpassung über Körperteile, Farben und genetische Merkmale

Build- und Synergie-Systeme für nahezu unbegrenzte Spielstile

Ein neu veröffentlichter Release-Date-Trailer zeigt erstmals frisches Gameplay-Material und gibt Einblicke in Bosskämpfe sowie neue Systeme rund um Zucht, Training und das Hatching von Kreaturen.