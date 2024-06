Volgarr the Viking II: Größer und gefährlicher als jemals zuvor

Autor:, in / Volgarr the Viking II

Volgarr the Viking 2 ist ein knallharter 2D-Action-Platformer, bei dem Präzision alles ist und eine falsche Bewegung einen brutalen Tod bedeuten kann.

Volgarr the Viking II, das heute auf der Guerrilla Collective 2024 enthüllt wurde, ist größer, mutiger und blutiger als je zuvor, dank der Wiederbelebungsprofis von Digital Eclipse.

Begebt euch in dieser Fortsetzung, an der über ein Jahrzehnt gearbeitet wurde, auf ein neues Abenteuer.

Volgarr the Viking II spielt vor dem Hintergrund neuer und größerer als je zuvor von den nordischen Völkern inspirierter Welten und steigert den Einsatz der Hardcore-2D-Sidescrolling-Action des Originals in einer erweiterten Odyssee, in der jeder Durchgang grausamer ist als der letzte.

Die Fortsetzung bietet zwar den gleichen unerbittlichen 1980er-Arcade-Schwierigkeitsgrad wie das Original, aber Volgarr the Viking II bietet auch (gnädigerweise) moderne Qualitätsoptionen wie Checkpoints, Speicherstände und einen Untoten-Modus.

Ihr entscheidet, wie anstrengend eure Suche sein soll, aber jetzt kann jeder ein Wikinger sein! Spieler des Originalspiels werden sich auf dieser unerbittlichen Reise wie zu Hause fühlen, auch wenn neue Power-Ups, neue Formen der Magie, neue Gegnertypen und ein neuer, mitreißender Soundtrack hinzugekommen sind.