Volgarr the Viking II: Hardcore-Sidescroller für Xbox verfügbar

Ab sofort ist der Hardcore-Sidescroller Volgarr the Viking II für Xbox im Store verfügbar.

Schärft eure großen, gehörnten Helme und setzt sie auf, denn Digital Eclipse hat Volgarr the Viking II veröffentlicht, die Fortsetzung des Indie-Hits von Crazy Viking Studios.

Volgarr the Viking II, das ab sofort für PC und Konsolen erhältlich ist, vereint brutale Hack-and-Slash-Action mit Hardcore-2D-Action-Plattformer-Elementen zu einem potenziell strafenden Spiel, das ebenso lohnend wie herausfordernd ist.

Volgarr the Viking II wurde in Zusammenarbeit mit den Crazy Viking Studios entwickelt und ist eine Fortsetzung, an der 10 Jahre gearbeitet wurde. Der Barbarenkönig Volgarr kehrt zurück, ein wenig älter, aber nicht weniger rücksichtslos.

In neuen, weitläufigen Welten, die von der nordischen Mythologie inspiriert sind, müssen sich die Spieler durch Wellen von blutrünstigen Gegnern schlagen, rennen und prügeln … damit sie sich nicht auf eine Einbahnstraße nach Walhalla begeben müssen.

Volgarr the Viking II bietet dieselbe gnadenlose Herausforderung im Arcade-Stil der 1980er Jahre wie das Original und verlangt Präzision, denn eine falsche Bewegung führt zu einem brutalen Tod.

Spieler des Originalspiels werden sich auf dieser unbarmherzigen Reise wie zu Hause fühlen, während modernere Gameplay-Funktionen neuen Spielern den Einstieg in die Wildheit mit einem Übungsmodus, optionalen Kontrollpunkten, Speicherprofilen und unbegrenzten Fortsetzungen erleichtern.

Allerdings warten eine geheime Welt und ein Endgegner auf diejenigen, die das Spiel ohne diese modernen Annehmlichkeiten meistern können.

Zu den wichtigsten Funktionen von Volgarr the Viking II gehören:

Abwehren des Todes mit neuen Power-Ups und magischen Gegenständen

Eine Reihe unbarmherziger Bosse, die so groß und hässlich sind, dass sie geradezu darum betteln, dass man ihnen den Kopf abschlägt

Ein epischer orchestraler Soundtrack, der euch durch den Kampf trägt

Praktische Speedrunning-Tools, einschließlich eines Bildschirmtimers und eines Speedrun-HUD-Modus

Sechs verschiedene Enden, die von der Leistung des Spielers abhängen – nur der Meister schaltet ein geheimes Level mit einem eigenen Endgegner frei

Ein Übungsmodus und mehrere Profil-Speicheroptionen

Eimer voller Blut und Knochenexplosionen

Lendenschurze