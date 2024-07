Volgarr the Viking II: Weitere Details zum Hardcore-Sidescroller

Autor:, in / Volgarr the Viking II

Der Nachfolger des Hardcore-Sidescroller Volgarr the Viking erscheint im August für Konsolen und PC.

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Debüt von Volgarr the Viking von den Crazy Viking Studios, das sich auf PC und Konsolen mehr als eine Million Mal verkaufte, geht das Abenteuer des Barbarenkönigs am 6. August 2024 in einer kompromisslosen neuen Form weiter.

Volgarr the Viking II spielt vor dem Hintergrund neuer und größer als je zuvor von den nordischen Völkern inspirierter Welten und steigert die Hardcore-2D-Sidescrolling-Action des Originals in einer erweiterten Odyssee, in der jeder Durchgang grausamer ist als der letzte.

Als der große Krieger Volgarr müsst ihr eure Aktionen weise wählen, wenn ihr in die Schlacht zieht, denn Präzision ist alles. Eine falsche Bewegung kann eine einfache Fahrkarte nach Walhalla bedeuten. Springt, duckt euch, gleitet und weicht aus, um tödlichen Gegnern auszuweichen, während ihr die Bedrohungen eurer Umgebung im Auge behaltet.

Während die Fortsetzung den gleichen unerbittlichen 1980er-Arcade-Schwierigkeitsgrad wie das Original bietet, ist Volgarr jetzt etwas älter, seine Muskeln sind geschrumpft, und er begrüßt gnädig einige neue Funktionen, die die Arthritis nicht aufregen werden: einen Übungsmodus, Kontrollpunkte, Speicherprofile und unbegrenzte Fortsetzungen – aber zu welchem Preis?

Wenn ihr ohne diese modernen Annehmlichkeiten überleben könnt, schaltet ihr alles frei, was das Spiel zu bieten hat. Wenn nicht… klopft der Tod an.

Was ihr in Volgarr the Viking II finden werdet:

Schützt euch vor dem Tod mit neuen Power-Ups und magischen Gegenständen

Eine Reihe unbarmherziger Bosse, die so groß und hässlich sind, dass sie geradezu darum betteln, dass man ihnen den Kopf abhackt

Ein epischer orchestraler Soundtrack, der euch durch den Kampf trägt

Praktische Speedrunning-Tools, einschließlich eines Bildschirmtimers und eines No-HUD-Modus

Sechs verschiedene Enden, die von der Leistung des Spielers abhängen – nur wer besonders geschickt ist, kann ein verstecktes Level freischalten und gegen einen geheimen Endgegner kämpfen!

Moderne Upgrades wie ein Übungsmodus und mehrere Profil-Speicheroptionen

Eimer voller Blut und Knochenexplosionen

Lendenschurze