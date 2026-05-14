VS Studio: Ex-Tekken-Produzent Katsuhiro Harada gründet neues Studio

Katsuhiro Harada gründet mit SNK ein neues Studio und richtet den Blick auf die Zukunft des Fighting-Genres.

Mit der Gründung von SNK VS Studio schlägt Katsuhiro Harada nach über 30 Jahren bei Bandai Namco ein neues Kapitel auf und übernimmt die Rolle des CEO in einem frisch formierten Entwicklerteam. Das Studio entsteht in Shinagawa, Tokio, und markiert eine enge Zusammenarbeit mit SNK.

Harada beschreibt die Philosophie des Studios als Verbindung aus technologischem Anspruch, kreativer Freiheit und internationaler Expertise. Der Name „VS“ stehe dabei sowohl für Videospielentwicklung als auch für den Gedanken des Wettbewerbs und des Herausforderns bestehender Traditionen.

Konkrete Projekte wurden bislang nicht angekündigt. Allerdings machte Harada deutlich, dass er dem Genre treu bleiben will, für das er bekannt ist. Künftige Titel sollen weiterhin auf Action und kompetitive Spieler-gegen-Spieler-Elemente setzen.

Die Verbindung mit SNK gilt als besonders bemerkenswert, da das Unternehmen selbst zu den prägenden Namen im Fighting-Game-Bereich gehört. Serien wie The King of Fighters, Fatal Fury oder Samurai Shodown haben das Genre über Jahrzehnte mitgestaltet.

Ob Harada künftig an bestehenden SNK-Marken arbeiten wird, ließ er offen. Entscheidungen dieser Art seien komplex und langfristig, da moderne Spieleentwicklungen mehrere Jahre in Anspruch nehmen können.

Zum neuen Team gehört unter anderem Yuichi Yonemori, der als Director an mehreren Tekken-Titeln beteiligt war. Gleichzeitig befindet sich das Studio weiterhin im Aufbau und sucht aktiv nach neuen Entwicklern.

Auch seitens SNK wird die Zusammenarbeit als bedeutender Schritt gesehen. SNK-Designer Yasuyuki Oda betonte die langjährige Verbindung zu Harada und sieht in der Gründung des Studios großes Potenzial für zukünftige Projekte.

Nach seinem Abschied von Bandai Namco hatte Harada erklärt, dass persönliche und berufliche Veränderungen ihn dazu bewegt hätten, seine verbleibende Zeit als Entwickler neu zu bewerten. SNK VS Studio soll nun die Grundlage für diese nächste Phase bilden.