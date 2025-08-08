Wander Stars: Update zum Erscheinungsdatum für Xbox & PlayStation

0 Autor: , in News / Wander Stars
Übersicht
Image: Fellow Traveller

Ein Update zum Erscheinungsdatum von Wander Stars: Paper Castle verschiebt Release von Wander Stars – Launch auf PS5 und Xbox Series X|S bestätigt!

Das Entwicklerstudio Paper Castle hat bekannt gegeben, dass Wander Stars nun am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Die Veröffentlichung wurde leicht verschoben, um wertvolles Feedback aus einer kürzlich durchgeführten Open Beta sinnvoll umzusetzen.

Laut dem Entwicklerteam hat die Community konstruktive Rückmeldungen geliefert, die zu gezielten Verbesserungen am Spiel führen sollen. Um diese Änderungen in hoher Qualität und ohne Zeitdruck umzusetzen, wurde der Zeitplan angepasst.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort