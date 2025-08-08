Wander Stars: Update zum Erscheinungsdatum für Xbox & PlayStation

Ein Update zum Erscheinungsdatum von Wander Stars: Paper Castle verschiebt Release von Wander Stars – Launch auf PS5 und Xbox Series X|S bestätigt!

Das Entwicklerstudio Paper Castle hat bekannt gegeben, dass Wander Stars nun am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Die Veröffentlichung wurde leicht verschoben, um wertvolles Feedback aus einer kürzlich durchgeführten Open Beta sinnvoll umzusetzen.

Laut dem Entwicklerteam hat die Community konstruktive Rückmeldungen geliefert, die zu gezielten Verbesserungen am Spiel führen sollen. Um diese Änderungen in hoher Qualität und ohne Zeitdruck umzusetzen, wurde der Zeitplan angepasst.