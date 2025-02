Wanderstop: Kämpferin Alta serviert im März Tee

Autor:, in / Wanderstop

In ihrem Teeladen serviert Kämpferin Alta im März in Wanderstop Tee und hört Geschichten von Reisenden.

Während des Annapurna Interactive Showcase präsentierten Entwickler Ivy Road und Publisher Annapurna einen neuen Trailer zu Wanderstop, einem erzählerischen Spiel über Tee und Veränderung, und kündigten an, dass das Spiel am 11. März 2025 für Xbox Series X|S zusammen mit PlayStation 5 und Steam erscheinen wird.

Spieler können schon jetzt in einer Steam Next Fest-Demo einen ersten Eindruck davon gewinnen, was das Spiel zu bieten hat.

Der neue Wanderstop-Trailer zeigt das Leben rund um den friedlichen Teeladen aus einer neuen Perspektive.

Im Mittelpunkt stehen die niedlichen Papageientaucher, die einfach nur das probieren wollen, was Alta, ein ehemaliger Kampfchampion, der sich in einen Teeladen verwandelt hat, für die nächsten Passanten zusammenbraut.

Über Wanderstop

Wanderstop ist ein erzählerisch orientiertes, gemütliches Spiel über Veränderung und Tee. Ihr spielt eine gefallene Kämpferin namens Alta, die in einem magischen Wald einen Teeladen führt und sich um die Kunden kümmert, die dort vorbeikommen.

Aber Alta will nicht hier sein. Und wenn es nach ihr geht, wird der Teeladen nur noch eine kurze und schmerzhafte Erinnerung sein.

Baut die Zutaten für den Tee an, erntet sie und mischt sie dann in einer ungewöhnlichen Teemaschine zusammen. Auf dem Weg dorthin könnt ihr mit den vielen Reisenden sprechen, die durch den Laden kommen, ihre Geschichten erfahren und einen Tee zubereiten, der genau zu ihnen passt.

Und das ist der Grund, warum Alta nicht hier sein kann. Deshalb wird sie es nie schaffen. Das ist nicht das, was sie ist. Nein, sie ist eine Kämpferin. Warum will man aus der größten Kämpferin der Welt eine sanftmütige Verkäuferin machen?! Bei allem, wozu sie fähig ist? Nein, nein, nein, das wird sie nicht tun… sie kann es nicht…