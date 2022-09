Wanted: Dead: Blutiger Trailer von der Tokyo Game Show

Egal ob mit dem Schwert oder einer dicken Wumme in der Hand: der neue Gameplay-Trailer zu Wanted: Dead beweist, dass Feinde in beiden Fällen nichts zu lachen haben, wenn Gliedmaßen durch die Gegend fliegen und die Umgebung in Blut getränkt wird.

Wanted: Dead wurde jüngst für eine Veröffentlichung am Valentinstag 2023 datiert.