Wanted: Dead: Brecht Herzen und zerstückelt Gliedmaßen

110 Industries entführt euch in die Welt von Wanted: Dead, das ab sofort für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich ist. Die stilvolle, hochoktanige Kampfmechanik des Spiels, die zahlreichen Minispiele, die ausgefallenen John Wick-artigen Finisher und das raffinierte, Gliedmaßen durchtrennende Schwertspiel weiß zu begeistern. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Wanted: Dead wurde vom japanischen Studio Soleil entwickelt und bietet ein echtes Hardcore-Erlebnis, bei dem die Kämpfe nichts für schwache Nerven sind. Wanted: Dead bietet eine brutale Mischung aus gnadenlosen Nahkampf-Schwertkämpfen, aufregenden Schusswechseln und einem einzigartigen System zum Abtrennen von Gliedmaßen.

„Wir freuen uns so sehr, dass ihr Wanted Dead in die Hände bekommt“, sagte Sergei Kolobashkin, Gründer und Creative Director von 110 Industries. „Ich hoffe, dieses blutrote Valentinstagsgeschenk lässt euch Hals über Kopf verlieben!“

Das Spiel wurde von den Machern der Ninja Gaiden-Serie entwickelt und trägt die DNA dieser Serie in diese Liebeserklärung an die sechste Konsolengeneration.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: