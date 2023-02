Wanted: Dead: Collector’s Edition ausgepackt

Wanted: Dead ist ab sofort für Xbox erhältlich und die Collector’s Edition wurde uns ebenfalls pünktlich zur Veröffentlichung geliefert. Damit ihr wisst, was euch in der Sammlerausgabe erwartet, haben wir ein paar Fotos für euch in einer neuen Unboxing-Galerie erstellt:

Die Wanted: Dead: Collector’s Edition könnt ihr euch für 79,99 Euro sichern.

Die Collector´s Edition enthält:

116-seitiges Hardcover Design Works Artbook

Wanted: Dead Steelbook

Offizielle Soundtrack-CD mit 20 Titeln

Magnet der Zombie Unit

Set mit 3 Postkarten

Collector´s Edition-Box mit allen exklusiven Inhalten sowie dem physischen Spiel