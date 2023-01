Wanted: Dead: Kampfsystem inspieriert von Ninja Gaiden-Serie

110 Industries veröffentlicht eine neue Videoserie zu Wanted: Dead, die einen detaillierten Einblick in die ausgefeilte und stilvolle Kampfmechanik des Spiels gibt, worüber wir bereits berichtet haben. Jetzt geben die Entwickler jedoch weitere Details zum Gameplay bekannt.

Das vom japanischen Studio Soleil entwickelte Wanted: Dead ist kein gewöhnliches Actionspiel. Die Spieler werden einige spannende Nahkämpfe erleben und müssen ihre Fähigkeiten einsetzen, um zwischen Schwertkampf und spannenden Schießereien zu jonglieren, um den Ansturm der Feinde zu überleben, die sich ihnen in den Weg stellen.

Wanted: Dead bietet dabei eine echte Hardcore-Herausforderung, inspiriert von den mechanisch reichhaltigen Kampfsystemen der Ninja Gaiden-Serie. Das Spiel ist nichts für schwache Nerven und stellt den Spieler auf eine harte Probe.

Von Anfang an ist der Spieler mit einer mächtigen Fernkampfwaffe gut ausgerüstet. Allerdings kommt man mit Hannahs Gewehr allein nicht sehr weit, sodass Munition und Sekundärwaffen, die von Gegnern fallen gelassen werden, wie Sturmgewehre, SMGs, LMGs und Granatwerfer, sehr nützlich sein werden, wenn die Kämpfe intensiver werden. Wählt jedoch mit Bedacht, denn die richtige Waffenmischung kann in einem Kampf über Leben und Tod entscheiden.

Eine Möglichkeit, in Wanted: Dead ist es, in Bewegung zu bleiben, indem man Run-and-Gun-Mechaniken, Nahkampf, Slide-Attacken, Granatenwerfen und Takedowns kombiniert, um seine Feinde in einem eleganten, nahtlosen Stil zu besiegen. Wanted: Dead erfordert Geschicklichkeit und wird es dem Spieler nicht leicht machen. Das Blocken und Kontern feindlicher Angriffe ist daher eine wesentliche und grundlegende Fähigkeit, die dem Spieler ein Weiterkommen ermöglicht.

Wanted: Dead bietet dem Spieler nicht nur verrückte Kampfkombinationen, mit denen er seine Feinde ausschalten kann, sondern auch freischaltbare Fähigkeiten, die in drei Kategorien unterteilt sind (Angriff, Verteidigung und Fähigkeiten), sind ein wichtiges Merkmal.

Da es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, diese Punkte auszugeben, haben die Spieler letztlich die Wahl, wie sie ihre Wanted: Dead-Erfahrung anpassen. Manche Spieler verlassen sich lieber auf die Unterstützung ihres Teams, andere bevorzugen defensive Strategien während des Kampfes und wieder andere stürzen sich am liebsten kopfüber in die Action.

„Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die verrückten Kampfmechaniken in Wanted: Dead am Valentinstag erleben“, sagt Sergei Kolobashkin, Gründer und Creative Director bei 110 Industries. „Die Wanted: Dead Explained-Videos werden den Spielern einen echten Vorgeschmack auf die Action geben und zeigen, was sie vom Spiel erwarten können, also haltet die Augen für das nächste Video offen.“

Wanted: Dead kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC am 14. Februar, dem Valentinstag 2023.