Wanted: Dead: Neue Details zum Third-Person-Actionspiel

Der neue Story-Trailer zu Wanted Dead, den wir euch bereits gezeigt haben, zeigt eine Mischung aus fesselnder Sci-Fi-Story und packender Action, die für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Falls ihr da Video verpasst habt, könnt ihr euch den Trailer hier noch einmal anschauen. Weiter unten gibt es dann zusätzliche Details zum Spiel.

Das kommende Sci-Fi-Actionspiel von 110 Industries und Soleil, Wanted: Dead, wird im 4. Quartal 2022 auf Playstation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC stilvolle John Wick-esque Gewalt und einen verdrehten Blick in eine dunkle Retro-Cyberpunk-Zukunft bringen.

In der erweiterten Version des neuen Story-Trailers, der auf dem IGN Summer of Gaming debütierte, können die Spieler neue Einblicke in eine Welt zwielichtiger Firmenintrigen gewinnen und gleichzeitig mehr von der brutalen Gewalt sehen, mit der sie konfrontiert werden, wenn sie sich dem herausfordernden Kampf stellen.

Wanted: Dead ist ein Third-Person-Actionspiel, das nahtlos Schwert- und Waffenkampf miteinander verbindet. Entwickelt von den Machern von Ninja Gaiden, sollten die Spieler erwarten, dass die Hardcore-DNA der Serie durchschimmert, mit intelligenten Gegnern, die euch dazu bringen, die Systeme des Spiels zu meistern.

Wanted: Dead zwingt die Spieler zu lernen, wie man Kombos, Paraden und die anderen Werkzeuge, die man zur Verfügung hat, optimal einsetzt, um die unvermeidlichen Arschtritte, die das Spiel austeilt, zu überstehen. Die Belohnung sind ästhetisch ansprechende Kämpfe voller Blut und Gewalt und das Gefühl der Befriedigung, das sich einstellt, wenn man zu einer makellosen Kampfmaschine wird.

Story: Lt. Hannah Stone, die als eine der unterlegenen Kämpferinnen in einem globalen Krieg gefangen gehalten wird, erhält eine letzte Chance, ihrer Gefangenschaft zu entkommen, indem sie die Leitung eines Eliteteams übernimmt, das außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der traditionellen Polizeikräfte arbeitet und als „Zombie Squad“ bekannt ist.

In der Rolle von Hannah tauchen die Spieler in eine Retro-Cyberpunk-Vision von Hongkong ein, in der synthetische Arbeiter und fortschrittliche Waffen neben VHS-Kassetten und Autos existieren, die aussehen, als kämen sie direkt aus den 90ern.

Wanted: Dead wird von einem einzigen Unternehmen beherrscht: Dauer Synthetics. Lt. Stone und ihr Team finden sich bald in den zwielichtigen Geschäften und der hinterhältigen Politik wieder, die sich um das Unternehmen ranken, das die Welt kontrolliert. Wer ist die mysteriöse Söldnergruppe, die sie angreift? Was wollen sie? Und wie wird die Welt reagieren, wenn Dauer Synthetics ein Machtvakuum hinterlässt, das niemand vorhersehen konnte.

„Wir glauben, dass die Leute angenehm überrascht sein werden von der Vielfalt dessen, was wir in Wanted: Dead bieten werden“, sagt Sergei Kolobashkin, Gründer und Creative Director bei 110 Industries. „Natürlich gibt es all das Blut und die Gewalt, aber es gibt auch Karaoke, Tanzen, Nudelsuppe und vielleicht sogar ein komplettes 16-Bit-Spiel, mit dem wir uns ein wenig übernommen haben…“