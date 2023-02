Wanted: Dead: Taffe Polizistin mischt Gegner im Launch-Trailer auf

Schaut euch den Launch-Trailer zu Wanted: Dead an und erlebt, wie eine taffe Polizistin die Straßen von Hongkong aufräumt.

Am morgigen Dienstag ist Wanted: Dead für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Im Spiel des Entwicklers Soleil übernehmen die Spieler die Rolle von Lt. Hannah Stone. Die abgebrühte Hongkonger Polizistin kämpft sich in diesem Cyberpunk-Abenteuer wahlweise mit Schusswaffen oder im Nahkampf durch Söldner, Bandenmitglieder und private Militärfirmen.

Der heutige Launch-Trailer zeigt euch in rund 4 Minuten mit reichlich Action und Blut, wie tödliche die Kämpfe in Wanted: Dead sind.