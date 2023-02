Wanted: Dead: Trailer liefert Überblick über Story und Charaktere

Bevor Wanted: Dead in der nächsten Woche für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint, bringt euch der Entwickler die Welt des Hybriden aus Slasher und Shooter nahe.

So erfahrt ihr im Übersichts-Trailer zur Spielwelt mehr über die Hintergrundgeschichte, vor allem aber über die Charaktere, ihren Emotionen und Persönlichkeiten.

Wanted: Dead erscheint am Valentinstag, also dem 14. Februar, für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.