War Hospital: Sanitäter entscheidet über Leben und Tod

War Hospital

In War Hospital schreiben wir das Jahr 1917. Ihr seid Major Henry Wells, ein britischer Sanitäter im Ruhestand, der zurück in den Albtraum des Ersten Weltkriegs eingezogen wird. Unterbesetzt und unterversorgt, seid ihr die letzte Bastion der Hoffnung für unzählige Soldaten an der Ostfront.

Das Spiel repräsentiert das neue Genre des Society Survival, das aus solchen Spielen wie Frostpunk und This War of Mine hervorgeht.

Als Kommandant eines Feldlazaretts baut ihr eine Einrichtung zur Heilung von Kampfverletzungen, während die Artilleriegranaten ohrenbetäubend nah explodieren. Das Spiel stellt die Wunden des 1. Weltkriegs und die Feldausrüstung originalgetreu dar und präsentiert realistische medizinische Werkzeuge und Methoden, die der Spieler entwickeln kann.

Das Team von Brave Lamb Studio betont die moralische Seite des Kommandos eines Feldlazaretts im Ersten Weltkrieg. Die Aufgaben der Spieler umfassen die Triage, die Priorisierung von verwundeten Soldaten, und erfordern einen Blick in die persönliche Geschichte, um zu bestimmen, wer gerettet werden sollte.

Features