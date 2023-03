War Hospital: Verwundeter Soldat berichtet aus Lazarett

In War Hospital sind Spieler für die Leitung eines Feldlazaretts im Ersten Weltkrieg verantwortlich. Neben der Behandlung ankommender Verletzter müssen Spieler das Personal und die Ressourcen des Krankenhauses verwalten.

Von der Nacon Connect stammt jetzt ein neuer Trailer mit Spielszenen, in dem ein verwundeter Soldat seiner Liebsten in der Heimat in einem Brief über den Zustand des Krieges berichtet.

Mit dem 31. August steht derweil auch der Release-Termin für War Hospital auf PC, PlayStation 5 & Xbox Series X|S fest.