War Robots: Frontiers: Erlebt taktische Mech-Action kostenlos

MY.GAMES lädt Spieler ein, ein neues Schlachtfeld der taktischen Mech-Kriegsführung zu erleben. War Robots: Frontiers ist ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC via Steam und dem MY.GAMES Launcher verfügbar.

Das Spiel schlägt ein neues Kapitel im War Robots-Universum auf, welches bereits über 300 Millionen Fans weltweit angesammelt hat. War Robots: Frontiers wird von Unreal Engine 5 angetrieben und ist kostenlos sowie mit vollem Crossplay auf PC und Konsolen verfügbar.

Immersiv, zugänglich und wunderbar zerstörerisch – War Robots: Frontiers bietet Spielern das ultimative Mecha-Kampferlebnis, indem sie ins Cockpit ihrer ganz eigenen, riesigen Kriegsmaschine steigen.

Die Spieler steuern ihre War Robots im Online-Multiplayer-PvP und lassen Kämpfe in neuen Welten ausbrechen, die nicht nur Multiplayer-Fans, sondern auch kompetitive Spieler und Mecha-Fans ansprechen.

War Robots bauen und steuern

Spieler können sich ihren Sieg mit mechanischer Präzision und Macht selbst erbauen. Mehr als fünf Millionen Bau-Kombinationen sind in War Robots: Frontiers möglich, von vorerstellten Mechs bis hin zu selbst gebauten Meisterwerken.

Die Spieler vermischen über 115 Module und statten ihre Roboter mit einem Arsenal an Waffen, fähigkeitssteigernder Ausrüstung, geschickten Piloten und stylischen kosmetischen Gegenständen aus. Zum Launch sind 18 einzigartige War Robots verfügbar, darunter:

VARANGIAN (FLANKER): Ein großer Metal-Krieger. Er schwächt Gegner mit mächtigen Angriffen und übersteht dann das Vergeltungsfeuer dank seines Core Gear: Energy Dome.

RAVANA (DEFENDER): Ein Dämon auf dem Schlachtfeld. Ravana kann sich selbst und Verbündete beschützen, um eine Verteidigungslinie gegen gegnerische Überfälle zu errichten.

TYPHON (TACTICIAN): Bringt den Sturm mit sich. Typhon verursacht Schaden aus großer Distanz und nutzt seine Core Gear – Blackout – um die Geschütze der Gegner zu blockieren.

FENRIR (ASSAULT): Tritt heulend in Aktion. Fenrir stößt nach vorne, tauscht Schläge aus, zieht sich zurück und regeneriert sich. Er ist gut auf mittlerer Distanz und am besten im Nahkampf. Das Core Gear – Ragnarok – brennt die Rüstung nieder, im Austausch für höhere Geschwindigkeit und Schaden.

Jeder War Robot ist designt, um Spieler das Gewicht von über 100 Tonnen und die Kraft dieser gigantischen, dreistöckigen Mechs fühlen zu lassen.

Für die maximale Immersion werden sie durch eine angepasste Animations-Simulation gesteuert, mit 15 verschiedenen Rigs, die definieren, wie jeder sich bewegt und kämpft.

Karten und Modi

War Robots: Frontiers enthält vier detaillierte und taktisch reichhaltige Karten (darunter der ganz neue Terminus), mit Tag/Nacht-Zyklen und dynamischen Wettersystemen, die die Sci-Fi-Welten zum Leben erwecken. Jede Karte ist in den Wild Ten angesiedelt, einem weitentfernten Planetensystem und dem neuen Grenzgebiet, in dem Söldner-Piloten und ihre War Robots aufeinanderstoßen.

TERMINUS: Ein gefrorener Asteroid, der einen Weltraumhafen und Cargo-Gebäude enthält. Seine World Bridge verbindet die Wild Ten mit dem Sonnensystem, wodurch es ein wichtiger strategischer Ort für Dominions ist. Der Asteroid ist voller Tunell und offenen Straßen. Seine Energiebarrieren blockieren Projektile, lassen aber War Robots hindurch, was schlaues taktisches Spielen ermöglicht.

FISSURE: In der verschneiten südlichen Hemisphäre von Wild 5 findet sich eine riesige Raffinerie in der winterlichen Landschaft. Eine seltene Ressource namens Noachiam wird dort verarbeitet, die War Robots antreibt und interstellares Reisen ermöglicht. Das gefährliche Terrain ist perfekt für Sniper, während in der Nähe der Raffinerie Nahkämpfe stattfinden. Fissure wird mit Hilfe von Aufzügen bereist und es ist auch möglich, eine große Maschine auf die Köpfe nichtsahnender Gegner fallen zu lassen.

SPECTRUM: Die geheime Forschungsbasis verbraucht Unmengen an Power und wird von einer kolossalen Warp-Nadel durchzogen. Es ist ein Ort von konstantem Konflikt. Spectrum hat jede Menge hoher Orte, die perfekt für Sniper sind, aber auch sichere Punkte und offene Wege, die für Nahkämpfe und Kämpfe auf mittlerer Distanz geeignet sind.

CATALYST: Die vulkanische Aktivität rund um diese Geothermie-Anlage produziert eine seltene Krystall-Substanz, die Wild Prime antreibt. Kämpfe brechen in der Mitte aus, weit weg von der zerstörerischen Lava. Teams haben jedoch Sniper-Möglichkeiten auf jeder Seite. Mutigere Piloten können die Rohre der Anlage erklimmen und Verwundbarkeit gegen Kontrolle über die Karte von oben eintauschen.

Spieler können sich auf drei verschiedene Modi vorbereiten:

WARP RUSH: Das Ziel ist es, Warp Gates zu erobern, die taktisch als Spawn-Punkte eingesetzt werden können. Kontrolliert ein Team ein Warp Gate, sammelt es Control-Punkte an. Um zu gewinnen, müssen sie das Control-Punkte-Ziel erreichen oder alle gegnerischen Robots besiegen.

LAST ROBOT STANDING (LRS): Ein Eliminierungsmodus: Teams müssen alle gegnerischen War Robots zerstören. Respawns sind auf das anfängliche Drop-Team beschränkt, aber wenn neue Spawn-Punkte verfügbar werden, können die Spieler diese nutzen, um näher an laufende Kämpfe heranzukommen. Angreifen, auslöschen, wiederholen.

TEAM DEATHMATCH (TDM): Die Spieler verdienen Punkte, indem sie feindliche Robots und Titanen zerstören. Um zu gewinnen, müssen die Teams das Punktelimit vor dem Gegner erreichen. Gefallene Roboter können nach einer Verzögerung wieder eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Sammeln von Power-Ups massive Kampfboni, einschließlich erhöhtem Schaden, reduzierten Abklingzeiten und sogar Orbitalangriffen. Das erste Team, das 30 Eliminierungen erreicht, gewinnt.

Jeder Spieler kann ein Drop Team bestehend aus fünf War Robots in den Kampf schicken, zusammen mit dem extra schweren Mech, der für maximalen Schaden gebaut ist: dem Titan. Je nach Modus können die zerstörten War Robots einen Respawn-Timer haben oder aber für den Rest des Matches ausfallen. Die Spieler müssen sie also strategisch einsetzen.

Spielt wie ihr es wollt

War Robots: Frontiers ist leicht zugänglich, ohne an Tiefe zu verlieren. Neue Spieler können sich sofort mit vorgefertigten Mechs in die Schlacht stürzen, während erfahrene Spieler jeden Aspekt ihrer Builds verfeinern können, um sie ihrem Spielstil anzupassen, neue Ausrüstung auszuprobieren oder ihre Taktik zu ändern. Dank Crossplay können sich Spieler mit Freunden oder Rivalen auf PC und Konsole messen, während mehrere Spielmodi, einschließlich Ranglisten-Ligen, garantieren, dass es für jede Stimmung und jedes Fähigkeitsniveau einen passenden Kampf gibt.

Seit dem Start im Early Access hat War Robots: Frontiers dank des Feedbacks der Community und häufiger Spieletests Hunderte von Erweiterungen und Verbesserungen eingeführt. Umfassende Änderungen wie ein überarbeitetes UI, ein neues Tutorial, überarbeitete Karten, soziale Funktionen und ständige Verbesserungen haben War Robots: Frontiers zu einem Weltklasse-Multiplayer-Erlebnis gemacht.

Season 1: Blockade ist jetzt erhältlich und führt das erste große Inhaltsupdate ein. Zu der großen Menge an Launch-Inhalten gehört die Terminus-Karte, Ligen, neue Jobs und zwei Battle Pässe, die jedem Spieler während Season 1 zur Verfügung stehen. Der erste Battle Pass – Under the Wire – erscheint am 11. März und enthält den War Robot Cyclops. Zukünftige Updates bringen neue Inhalte wie War Robots, neue Karten, Modi, Belohnungen und vieles mehr.