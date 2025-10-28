War Robots: Frontiers: Halloween-Event und neue Karte in Season 3

Das Halloween-Event „Wild Hunt“ und die neue Karte „Tortuga“ kommen zu War Robots: Frontiers, während die dritte Season „Battle for Tortuga“ losgeht.

Halloween kommt zu War Robots: Frontiers mit dem zeitlich begrenzten Wild Hunt Event, das vom 28. Oktober bis zum 4. November 2025 läuft. Piloten können zwei neue Charaktere, exklusive Skins und themenbezogene Belohnungen freischalten, während unheimliche Phänomene über die Wild Ten hinwegfegen.

Neben dem Event können Spieler jetzt auf der brandneuen Tortuga-Karte kämpfen, einem wichtigen Ort in der sich entwickelnden Geschichte des Spiels. Beide Updates erweitern die laufende Season 3: Battle for Tortuga, die am 14. Oktober gestartet ist und jetzt auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PCs über Steam und MY.GAMES Launcher in vollem Gange ist.

Wild Hunt Halloween-Event (28. Oktober – 4. November 2025)

Seltsame Störungen machen der unabhängigen Raumstation Tortuga zu schaffen: Nebel kriecht in die Gänge, Lichter flackern und gespenstische Stimmen hallen über die Kommunikationssysteme.

Piloten berichten von geisterhaften Kriegsrobotern, die über alte Schlachtfelder marschieren – Vorboten einer bevorstehenden Katastrophe, bekannt als Wild Hunt.

Das Event stellt zwei neue Piloten vor:

Emma James: eine ehemalige Warp-Wissenschaftlerin der Mayflower, die vom Phänomen der „Warp-Geister“ fasziniert ist. Mit Hilfe einer speziellen Funkausrüstung spürt sie die Echos von Erscheinungen im Wilden Zehner auf.

„Dredge“ Collins: ein Bergmann, der unter mysteriösen Umständen aus einem Noachium-Einsturz zurückgeworfen wurde und dessen Körper zwischen den Dimensionen gefangen ist.

Piloten können außerdem exklusive Halloween-Skins – „Shattered Amethyst“ und „Dark Glory“ – sowie themenbezogene Gegenstände und kostenlose Event-Belohnungen freischalten.

Neue Karte: Tortuga

Ein neues Schlachtfeld ist auf Tortuga, dem Zentrum der Wilden Zehn, eröffnet worden. Einst ein neutraler Ort für Verhandlungen, ist Tortuga jetzt zum Brennpunkt des eskalierenden Dominion-Konflikts geworden. Ihr könnt euch in mehreren Spielmodi in intensiven Kämpfen durch die weitläufigen Bereiche der Raumstation bewegen und dabei vertikale Arenen, enge Korridore und wichtige Engpässe überwinden.

Season 3: Schlacht um Tortuga (gestartet am 14. Oktober 2025)

Die dritte Season ist schon im Gange und geht weiter mit der War Robots: Frontiers-Saga, wo die brüchigen Friedensgespräche scheitern und ein großer Konflikt auf Tortuga losbricht. Piloten können während der ganzen Season auf jede Menge neue Inhalte zugreifen, darunter:

Battle Pass 1: Mit dem FreeCon Kumo Spider Robot, coolen Anpassungsoptionen und der Chance, Intel zu sammeln.

Allgemeiner Fortschritt: Erweitert um die War Robots Mesa und Ceres sowie die Waffen Nucleon und Apollo.

Neu dabei: Der Raketenwerfer Zenit und die neue Fähigkeit Kinetic Pulse.

Update vom 28. Oktober (Version 1.4.1): Fügt den Decker Spider Robot (FortEvo), die leichte Elektro-Waffe Stormpike und Halloween-Inhalte hinzu.

Später in Season 3: Spieler können sich auf noch mehr War Robots, einen legendären Piloten und zusätzliche Waffen freuen, die auf Tortuga entwickelt wurden.

Zieht eure Rüstungen an und macht euch bereit für die Schlacht um Tortuga, wo keiner der Herrscher nachgeben will.