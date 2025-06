War Robots: Frontiers: Spannende neue Season gestartet

Spannung liegt in der Luft: War Robots: Frontiers von MY.GAMES gibt den Startschuss für die neue Power Surge-Season. Mit einem neuen Modus, einem aufregenden neuen Spider-Titan (Volta) und neuen Robotern, Waffen und mehr ist Power Surge ein kühner neuer Schritt, nachdem bereits über 1 Million Spieler in Season 1 um die Wild 10 gekämpft haben.

VOLTA, eine elektrische vierschrötige Bedrohung taucht auf dem Schlachtfeld auf

Einst gehörte Volta zum Sicherheitspersonal von Freecon und wurde während des Tortuga-Aufstandes von Rebellen besiegt – einem Aufstand von Arbeitern, die die Unabhängigkeit des Gebiets anstrebten, zu dem der jetzt als Tortuga Space Station bekannte Bergbau-Außenposten gehörte. Als Akt des Widerstands wurde Volta von den Anführern wiederhergestellt, um auf der Seite von Tortuga zu kämpfen.

Als Angriffs-Titan ergänzt Volta die Reihe der Titanen-Kräfte, zusammen mit Matriarch in der Verteidigung, Alpha als wichtiger Taktiker und Grim als mächtiger Flanker. Volta ist auf Frontalangriffe ausgelegt, trägt eine mächtige Waffe und ist mit vielen Werkzeugen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, den Feind auszuspielen und auszumanövrieren.

Voltas Pièce de résistance ist sein Traversal. Er ist nicht nur der erste vierbeinige Titan, sondern auch in der Lage, doppelt zu springen – somit hat er einen echten Vorsprung vor der Konkurrenz.

Kurzschluss (Titan Gear) : Setzt eine statische Entladung frei, die an Zielen in der Nähe abprallt. Verursacht Schaden und hindert Gegner daran, die Ausrüstung zu benutzen.

: Setzt eine statische Entladung frei, die an Zielen in der Nähe abprallt. Verursacht Schaden und hindert Gegner daran, die Ausrüstung zu benutzen. Galvanischer Schirm (Titan Gear): Erzeugt eine Barriere, die Geschosse blockiert und sich langsam vorwärts bewegt. Alle Feinde, die sie durchqueren, erleiden Schaden.

Erzeugt eine Barriere, die Geschosse blockiert und sich langsam vorwärts bewegt. Alle Feinde, die sie durchqueren, erleiden Schaden. Teslaspule (Titan Gear): Aktiviert eine eingebaute elektrische Waffe, die automatisch ein Ziel in der Nähe des Fadenkreuzes auswählt und einem zufälligen Modul pro Schuss Schaden zufügt.

Volta steht als Teil der Progression allen Spielern zur Verfügung, die Stufe 50 erreichen. Weitere Roboter, Titanen und viele andere Waffen und Ausrüstungsgegenstände im Kampf um die Herrschaft über die Wilde Zehn werden ebenfalls freigeschaltet.

Neuer Loki-Roboter, Waffen und andere Ausrüstung

Ein hervorragender Infiltrator und Aufklärer: Wie sein Namensvetter, der Trickster-Gott, hat Loki ein paar Tricks im Ärmel, um Feinde in die Schranken zu weisen. Er kann seine Kernausrüstung, den holografischen Köder, einsetzen, um seine Tarntechnologie zu aktivieren und eine holografische Projektion zu entfalten, die den Feind verwirrt, während er flieht oder einen Gegenangriff startet.

Seine Panzerung ist für einen Flanker sehr stark und seine Anti-Schild-Feuerkraft bedeutet, dass er es leicht mit anderen Flankern aufnehmen kann…allerdings sollte er Kämpfe mit schwereren Kriegsrobotern vermeiden. Wie andere Robotertypen verfügt auch Loki über ein einzigartiges Core Gear im Cockpit:

Holografischer Decoy (Core Gear): Loki wird unsichtbar und projiziert für kurze Zeit eine Kopie von sich selbst. Der Decoy hat mehr Panzerung und Schilde.

Zusätzlich zu Loki wurden neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt, die auf allen vorhandenen Mechs verwendet werden können.

Halo (Leichte Waffe – Schrotflinte) : Schießt weite horizontale Plasmabögen, die alles auf ihrem Weg beschädigen.

: Schießt weite horizontale Plasmabögen, die alles auf ihrem Weg beschädigen. Treibstoffverbrennung (Versorgungsausrüstung): Trifft einen Gegner in Reichweite und verbrennt einen Teil seines Treibstoffs.

Trifft einen Gegner in Reichweite und verbrennt einen Teil seines Treibstoffs. Recon Mode (Cycle Gear): Verleiht einen Geschwindigkeitsschub und deckt alle Feinde in Reichweite auf.

Am 29. Juli kommt ein weiterer neuer Mech hinzu. Mesas Barriere-Fähigkeiten schützen ihn und seine Verbündeten und machen ihn zu einem zuverlässigen Verteidiger in harten Kämpfen. Spieler können mit der Biotech-Drohne dieses Kriegsroboters Verbündete stärken und Feinde schwächen, um das Blatt zu wenden, und mit der neuen Locust-Waffe hart zuschlagen.

Loki und Mesa sind in ihren jeweiligen Battle-Pässen verfügbar: Scavenger’s Haul (jetzt erhältlich) und Spark of Ingenuity (ab 29. Juli).

Änderungen an der Wilden Zehn, neuer Spearhead-Modus und überarbeitete Karten

Die neuen Inhalte beschränken sich nicht nur auf neue Kriegswaffen – ein neuer Modus, Spearhead, gesellt sich zu den bereits bestehenden Modi Warp Rush, Elimination und Last Robot Standing. In Spearhead kämpfen zwei Teams um zufällig auftauchende Warp-Sonden, um den Warp in der Region zu stabilisieren. Es gilt, sie zuerst zu finden und zu erobern, um Punkte zu sammeln, oder alle Gegner zu eliminieren, um in diesem spannenden neuen Spielmodus zu gewinnen.

Der neue Modus kann auf frisch überarbeiteten Karten debütieren, die während des Steam Early Access hinzugefügt wurden. Catalyst, Spectrum und Fissure wurden aktualisiert, um ein kohärentes visuelles Erlebnis im Einklang mit der Terminus Map, die im März hinzugefügt wurde, zu bieten.

Der letzte Neuzugang in dieser inhaltsreichen Season ist Sora Sing, eine neue Pilotin. Diese Femme Fatale hat vielleicht noch nicht das Vertrauen der Pilotenkollegen gewonnen, aber sie ist mit ihrer schnellen Nachladegeschwindigkeit und ihren verstärkten Schadensfähigkeiten bereit, im Kampf alle Register zu ziehen. Sora Sing ist über den In-Game-Shop erhältlich.