War Robots: Frontiers: Statistiken zur Season 1 Wild Ten

Während sich die erste Saison von War Robots: Frontiers ihrem Ende nähert und das Spiel sich auf Season 2: Power Surge am 17. Juni vorbereitet, gewährt das Team von MY.GAMES Einblicke in Statistiken von den Wild Ten.

Seit dem Start des Spiels haben sich mehr als 1 Million Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC in das massive Gefecht gestürzt und mehr als 12 Millionen Mechs gebaut – das entspricht in etwa dem Gewicht von 23 Millionen M1 Abrams-Panzern.

Die Spieler haben gemeinsam eine unglaubliche Strecke zurückgelegt: Ihre kombinierte Reisedistanz entspricht über 150 Millionen Kilometern – etwa der Entfernung von der Erde zur Sonne!

Season 2: Power Surge bringt nicht nur Updates für das Spiel, sondern erweitert auch die Spielwelt um den angekündigten Kriegsroboter der Volta-Titan-Klasse. Dieser auf Elektrizität basierende Gigant bringt neue Tricks mit sich und wird für alle Spieler freigeschaltet, sobald sie eine bestimmte Stufe erreicht haben.

Ein weiteres Highlight von Saison 2 ist der neue Spearhead-Modus. Da eine Blockade die Wild Ten nach der ersten Saison einschränkt, müssen Dominions und Piloten in Power Surge neue Wege finden, um an Treibstoff zu kommen. In Spearhead werden neue Ressourcenextraktoren auf dem Feld eingesetzt, und die Teams müssen sie erobern und halten, um ihren Reichtum zu sichern, bis sie an einen neuen Ort ziehen. Dieser „King-of-the-Hill“-Modus bringt frischen Wind in die Matches und fordert von den Spielern neue Taktiken und Mech-Builds.

Season 2 bedeutet auch den offiziellen Startschuss für War Robots: Frontiers in Japan und Korea, wo das Spiel zusätzlich zu seiner früheren weltweiten Steam-Veröffentlichung nun auch auf PlayStation und Xbox erhältlich ist. Mehr Informationen zu Power Surge werden kurz vor dem Starttermin am 17. Juni bekannt gegeben.