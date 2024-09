War Thunder: Dance Dragons bringt chinesische Flugzeuge

Gaijin Entertainment kündigt an, dass der Online-Militär-Shooter War Thunder im September das Update „Dance of Dragons“ erhalten wird. Es wird zwei kultige chinesische Kampfflugzeuge bringen – die J-10 und die JF-17.

Außerdem beginnt der geschlossene Betatest für die französische Küstenflotte. War Thunder wird auch Dutzende anderer militärischer Fahrzeuge für die Marine, den Boden und die Luft erhalten, z.B. den in China entwickelten pakistanischen Al-Khalid-I-Panzer.

JF-17 Kampfflugzeug

Die JF-17 ist ein in China entwickeltes Kampfflugzeug für die pakistanische Luftwaffe. Es ist seit 2007 im Dienst des Landes und hat wiederholt an militärischen Operationen teilgenommen.

Das Flugzeug wird von einem russischen RD-93-Turbotriebwerk mit zwei Kreisläufen angetrieben, demselben wie bei der MiG-29. Die JF-17 verfügt über ein modernes Radarsystem sowie über Radar- und Raketenanflugwarnsysteme, die eng mit den Gegenmaßnahmen des Flugzeugs integriert sind.

J-10A Kampfflugzeug

Der J-10A ist ein chinesisches Kampfflugzeug der 4+ Generation, das in den späten 90er Jahren entwickelt wurde und alle fortschrittlichen Technologien seiner Zeit nutzt. Es wird heute in China hergestellt und eingesetzt.

Das leistungsstarke AL-31FN-Turbotriebwerk ist in der Lage, das Flugzeug in großen Höhen sehr schnell auf Geschwindigkeiten von etwa Mach 2 zu beschleunigen, und das großflächige Leitwerk ermöglicht eine hervorragende Steuerbarkeit, die bei hohen Geschwindigkeiten besonders wichtig ist.

Der Pilot kann ein beeindruckendes Arsenal an 11 externen Waffen-Hardpoints platzieren, darunter die manövrierfähigen PL-5E Luft-Luft-Raketen für den Nahbereich, die neu in War Thunder sind.

Der Tech-Tree der französischen Küstenmarine beginnt mit wendigen leichten Artillerie- und Torpedobooten, wie dem VTB-8, VTB-9 und VTB-11.

Fans der Militärgeschichte werden sich für den Vedette-Typ 40K interessieren, der drei Flaggen – Frankreich, Großbritannien und Deutschland – wechselte und jeweils mit unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungen ausgestattet war.

Ein weiteres faszinierendes Boot ist das als Handelsschiff getarnte Arras-U-Boot oder, wie die Franzosen diese Klasse oft nannten, „Aviso“. Dieses relativ langsame Boot mit Artilleriebewaffnung ist fast wie ein kleiner Zerstörer!

Weitere Informationen zu den Inhalten des „Dance of Dragons“-Updates werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website des Spiels veröffentlicht.