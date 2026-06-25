War Thunder: Heavy Cavalry bringt elektronische Kriegsführung und neue Fahrzeuge

Mit dem neuen Update Heavy Cavalry erweitert War Thunder seine modernen Schlachtfelder um elektronische Kriegsführung und führt erstmals Anti-Radar-Raketen in das Online-Kriegsspiel ein. Damit erhalten Piloten neue Möglichkeiten, radargesteuerte Luftabwehrsysteme gezielt auszuschalten.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Anti-Radar-Raketen (ARM) und elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM). Während die Raketen automatisch feindliche Radarsignale erfassen und verfolgen, helfen ESM-Systeme dabei, Radarquellen zu identifizieren und Ziele für den Angriff auszuwählen.
Neue Anti-Radar-Raketen im Update
- AGM-88 HARM
- AS-37 ARMAT
- ALARM
- YJ-91
- CM-102
- LD-10
- Mehrere Raketen der sowjetischen Kh-Familie
Neben den neuen Waffensystemen erweitert Gaijin Entertainment das Fahrzeugaufgebot um zahlreiche neue Einheiten für verschiedene Nationen.
Neue Fahrzeuge im Überblick
Bodenfahrzeuge
- M1A2 SEP v3
- T-90M Arena-M
- Leopard 2RI (Indonesien)
Flugzeuge
- IA 58A Pucará (Argentinien)
- J-22M1A Orao (Serbien)
Seestreitkräfte
- Admiral Scheer (Deutschland)
Besonders die argentinische IA 58A Pucará dürfte für Fans ungewöhnlicher Flugzeuge interessant sein. Das zweimotorige Turboprop-Flugzeug kombiniert Kanonen, Maschinengewehre, Bomben, Raketen und sogar Torpedos. Zwar fehlt es ihm an Höchstgeschwindigkeit, dafür punktet es mit Wendigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei der Luftnahunterstützung.
Ebenfalls neu ist die serbische J-22M1A Orao, die den Forschungsbaum der UdSSR beziehungsweise Russlands erweitert. Der Jagdbomber verfügt über moderne Luft-Boden-Bewaffnung, darunter GROM-B-Raketen, SLAGR M-16D-Raketen und Kosava-3-Marschflugkörper. Ergänzt wird das Paket durch Radarwarnsysteme und umfangreiche Gegenmaßnahmen.
Mit Heavy Cavalry setzt War Thunder seinen Fokus auf moderne Militärtechnik fort und erweitert die taktischen Möglichkeiten insbesondere in den High-Tier-Gefechten deutlich.
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Mehr Inhalte sind super, vielleicht steige ich bald mal ein.