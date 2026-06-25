War Thunder: Heavy Cavalry bringt elektronische Kriegsführung und neue Fahrzeuge

Vom Kampfpanzer bis zur HARM-Rakete: War Thunder wird technologischer denn je.

Mit dem neuen Update Heavy Cavalry erweitert War Thunder seine modernen Schlachtfelder um elektronische Kriegsführung und führt erstmals Anti-Radar-Raketen in das Online-Kriegsspiel ein. Damit erhalten Piloten neue Möglichkeiten, radargesteuerte Luftabwehrsysteme gezielt auszuschalten.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Anti-Radar-Raketen (ARM) und elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM). Während die Raketen automatisch feindliche Radarsignale erfassen und verfolgen, helfen ESM-Systeme dabei, Radarquellen zu identifizieren und Ziele für den Angriff auszuwählen.

Neue Anti-Radar-Raketen im Update

AGM-88 HARM

AS-37 ARMAT

ALARM

YJ-91

CM-102

LD-10

Mehrere Raketen der sowjetischen Kh-Familie

Neben den neuen Waffensystemen erweitert Gaijin Entertainment das Fahrzeugaufgebot um zahlreiche neue Einheiten für verschiedene Nationen.

Neue Fahrzeuge im Überblick

Bodenfahrzeuge

M1A2 SEP v3

T-90M Arena-M

Leopard 2RI (Indonesien)

Flugzeuge

IA 58A Pucará (Argentinien)

J-22M1A Orao (Serbien)

Seestreitkräfte

Admiral Scheer (Deutschland)

Besonders die argentinische IA 58A Pucará dürfte für Fans ungewöhnlicher Flugzeuge interessant sein. Das zweimotorige Turboprop-Flugzeug kombiniert Kanonen, Maschinengewehre, Bomben, Raketen und sogar Torpedos. Zwar fehlt es ihm an Höchstgeschwindigkeit, dafür punktet es mit Wendigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei der Luftnahunterstützung.

Ebenfalls neu ist die serbische J-22M1A Orao, die den Forschungsbaum der UdSSR beziehungsweise Russlands erweitert. Der Jagdbomber verfügt über moderne Luft-Boden-Bewaffnung, darunter GROM-B-Raketen, SLAGR M-16D-Raketen und Kosava-3-Marschflugkörper. Ergänzt wird das Paket durch Radarwarnsysteme und umfangreiche Gegenmaßnahmen.

Mit Heavy Cavalry setzt War Thunder seinen Fokus auf moderne Militärtechnik fort und erweitert die taktischen Möglichkeiten insbesondere in den High-Tier-Gefechten deutlich.