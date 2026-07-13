War Thunder: Infanterie-Beta um riesige Schlachten mit bis zu 128 Spielern erweitert

128 Spieler, neue Afrika-Karte und Truppentransporter: War Thunder baut den Infanteriemodus aus.

War Thunder startet im Juli die dritte Phase der Closed Beta für seinen neuen Infanteriemodus. Mit der neuen Karte „Kivu“, Schlachten für bis zu 128 Spieler und erstmals verfügbaren Truppentransportfahrzeugen soll der bislang größte Test des Spielmodus stattfinden.

Die neue Karte Kivu ist laut Entwickler Gaijin Entertainment viermal größer als die bisherigen Infanterie-Schauplätze und orientiert sich an den Landschaften Zentralafrikas. Im Mittelpunkt stehen Gefechte um fünf Eroberungspunkte, die auf dem weitläufigen Schlachtfeld umkämpft werden.

Neue Fahrzeuge und moderne Waffensysteme

Während der Testphase kommen zahlreiche moderne Militärfahrzeuge und Waffensysteme zum Einsatz. Dazu gehören unter anderem:

Kampfpanzer M1A2 SEP V2 und T-90M

Kampfhubschrauber AH-64A und Mi-28N

Flugabwehrsysteme 2S6 und LAV-AD

Moderne Handfeuerwaffen der US-amerikanischen und russischen Streitkräfte

Große Karten erhalten neue Spielmechaniken

Um die deutlich größere Karte sinnvoll zu nutzen, testet War Thunder mehrere neue Spielmechaniken.

Spieler können künftig nicht nur an ihrer Hauptbasis, sondern auch an bereits eroberten Kontrollpunkten ihres Teams wieder ins Gefecht einsteigen. Dadurch sollen lange Laufwege reduziert und die Kämpfe dynamischer werden.

Neu sind außerdem Truppentransportfahrzeuge, die bis zu fünf Soldaten gleichzeitig befördern können und einen schnellen Vorstoß zu strategisch wichtigen Positionen ermöglichen.

Zusätzlich wurden die Reichweiten für die Steuerung von UAVs auf großen Karten angepasst.

Überarbeiteter Arcade-Modus

Mit der dritten Beta kehren auch die Arcade-Schlachten im Infanteriemodus zurück.

Dabei wurde das Markierungssystem grundlegend überarbeitet. Gegner werden künftig nur noch markiert, wenn eine direkte Sichtlinie besteht. Befinden sich Feinde hinter Rauch, Explosionen, Vegetation oder anderen Hindernissen, verschwindet die Markierung wieder.

Außerdem bewegen sich schwer ausgerüstete Soldaten im Arcade-Modus schneller als in den Realistischen Schlachten, wodurch das Spieltempo erhöht werden soll.

Änderungen an den Soldatenklassen

Auch das Klassensystem wurde angepasst. Waffen-Presets wurden überarbeitet und Spezialausrüstung wie Panzerabwehrwaffen, schultergestützte Flugabwehrraketen oder Drohnen steht nicht länger jeder Klasse zur Verfügung.

Dadurch soll die Auswahl der vier verfügbaren Soldatenklassen stärker an Bedeutung gewinnen und die Teamzusammenstellung wichtiger werden.

Spieler, die bisher noch keinen Zugang zur Closed Beta besitzen, können sich über die offizielle War-Thunder-Website für die Teilnahme bewerben.