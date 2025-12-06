War Thunder: Jetzt treten Infanterie und Drohnen gegen Panzer an

In War Thunder treten jetzt Infanterie und Drohnen gegen Panzer an.

Gaijin Entertainment kündigt an, dass das große Contentupdate „Line of Contact” für das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder Ende Dezember erscheinen und einen komplett neuen Modus in der Closed Beta enthalten wird.

Dieser Modus konzentriert sich auf Infanterieschlachten im urbanem Gelände, bei denen moderne Boden- und Luftkampffahrzeuge zum Einsatz kommen.

Der Modus wurde im April 2025 angekündigt, und die offene Testphase ist für 2026 geplant. Darüber hinaus wird „Line of Contact“ neue Karten und Dutzende neuer Fahrzeuge sowie weitere Verbesserungen und Content für bestehende War Thunder-Modi bringen.

Die Infanterieschlachten finden ausschließlich auf neuen, speziell für diesen Zweck erstellten Karten statt. Die Testteilnehmer können für zwei Nationen im Spiel (die USA und die UdSSR/Russland) mit vorgegebenen Sätzen moderner Waffen und Ausrüstung sowie Boden- und Luftfahrzeugen kämpfen. Neue Karten, Nationen und militärische Ausrüstung werden dem Spiel in Zukunft regelmäßig hinzugefügt, genau wie in anderen War Thunder-Modi.