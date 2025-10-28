War Thunder: Leichte und schlagkräftige Kampffahrzeuge werden glänzen

Gaijin Entertainment kündigt an, dass das neue große Content-Update „Spearhead“ für das Fahrzeugkampfspiel War Thunder im November erscheinen wird.

Die Spieler können sich auf Dutzende neuer Boden-, Luft- und Seefahrzeuge freuen, darunter das britische Kampfflugzeug Hawk 200, das moderne französische Aufklärungsfahrzeug Jaguar EBRC und das chinesische Aufklärungsfahrzeug CM-34 sowie das japanische Schlachtschiff Musashi, das Schwesterschiff der legendären Yamato.

Das britische Hawk-Projekt war ursprünglich als Jet-Trainer konzipiert, erwies sich jedoch auch als beliebter leichter Jäger und Jagdbomber, der Unterschallgeschwindigkeit erreicht und sehr wendig ist.

Die Variante Hawk 200 flog erstmals 1986 und wurde nach Indonesien, Malaysia und Oman exportiert, während die gesamte Hawk-Familie von mehr als einem Dutzend Ländern eingesetzt wird. Für den Luftkampf ist das Flugzeug mit vier AIM-9L Sidewinder-Raketen bewaffnet, aber die Hauptaufgabe der Hawk 200 ist der Angriff auf Bodenziele, unter anderem mit Sea Eagle Anti-Schiffsraketen, die neu in War Thunder sind.

Der Jaguar EBRC wurde im Rahmen eines groß angelegten Modernisierungsprogramms für die französische Armee entwickelt; das erste Los wurde Ende 2021 in Dienst gestellt. Es handelt sich um ein schnelles Radaufklärungsfahrzeug, das mit Hightech-Waffen und -Ausrüstung ausgestattet ist. Seine 40-mm-CTC-Maschinenkanone feuert Teleskopmunition ab, bei der der Sprengkopf in einer zylindrischen Patronenhülse untergebracht ist.

Der Turm mit zwei Besatzungsmitgliedern beherbergt einen Werfer mit zwei Akeron MP-Panzerabwehrraketen mit einem Tandemsprengkopf und einer Durchschlagskraft von über 1.000 mm Panzerstahl. Der Jaguar EBRC verfügt über ein modernes Feuerleitsystem, darunter ein praktisches Panorama-Kommandantenvisier, ein Laserzielsuchgerät und Wärmebildansicht in den Periskopen des Kommandanten und des Richtschützen. Auf der Straße kann der Jaguar bis zu 90 km/h erreichen.

Der CM-34 Yunbao ist ein leichtes chinesisches Radaufklärungsfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, ausgezeichneter Elektronik, zusätzlicher Verbundpanzerung und einer effektiven 30-mm-Bushmaster-Kanone. Er kann auf der Straße bis zu 100 km/h vorwärts und bis zu 40 km/h rückwärts fahren. Im Spiel passt der CM-34 perfekt in Fahrzeugsetups im mittleren bis späten Rang VI und wird eine Schlüsselrolle bei rasanten Eroberungsmissionen, Stadtkämpfen und aktiven Aufklärungsmissionen in offenem Gelände spielen.