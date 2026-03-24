War Thunder: Seeschlachten erreichen ein neues Maß an Realismus

Die Seeschlachten in War Thunder haben ein neues Maß an Realismus erreicht.

Gaijin Entertainment freut sich, mitteilen zu können, dass das neue große Update „Ninth Wave“ für das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder nun für die Spieler verfügbar ist.

Neben Flugzeugen auf Rang IX und ungarischen Maschinen bietet es eine komplett überarbeitete Wasserphysik und neue visuelle Effekte in Seeschlachten! Zu den markanten neuen Fahrzeugen gehören der chinesische Kampfjet J-15T, der italienische Jagdpanzer Centauro II, das russische Luftabwehrsystem Pantsir-SM-SV und der französische Flugzeugträger Foch.

Mit dem Update „Ninth Wave“ sind Seeschlachten noch epischer geworden. Für Wasser wurde Subsurface Scattering implementiert, das die Streuung des Lichts bei der Interaktion mit Objekten unter der Oberfläche berechnet und so ein Gefühl von Raumvolumen der Wassermasse vermittelt.

Reflexionen auf der Wasseroberfläche werden nun bei verschiedenen Blickwinkeln genauer dargestellt, und die Darstellung von Meerschaum basiert nun auf der Wirbelphysik und Wellenresonanz. Auch die Interaktion zwischen Objekten und dem Wasser wurde verbessert, wodurch Bombenexplosionen und die Bewegungen von Torpedos noch realistischer wirken.

Das chinesische Mehrzweck-Trägerkampfflugzeug J-15T erinnert äußerlich an die russische Su-33, die als Basis für die Jets der 15er-Serie diente.

Die internen Komponenten unterscheiden sich jedoch völlig – so verfügt es beispielsweise über ein fortschrittliches aktives Phased-Array-Radar und chinesische WS-10B-Triebwerke mit einem Schub von jeweils fast 14.000 kgf mit Nachbrenner. Der Pilot kann an 12 Aufhängepunkten ein großes Arsenal an ungelenkten und Lenkwaffen, darunter auch Seezielraketen, mitführen.

Der Centauro II ist ein italienischer Jagd-Radpanzer, dessen Prototyp 2016 vorgestellt wurde.

Im Gegensatz zum ersten Centauro verfügt das neue Modell über den HITFACT Mk II-Turm, in dem sich der Autolader und der Munitionsraum hinter einem gepanzerten Schott befinden und von der Besatzung getrennt sind, was die Überlebensfähigkeit erheblich erhöht. Zum Waffenarsenal gehört die effektive DM53-Granate mit einer Durchschlagskraft von über 620 mm Panzerstahl, die selbst modernste gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen kann.

Darüber hinaus verfügt der Centauro II über einen leistungsstärkeren 720-PS-Motor, der das Fahrzeug schnell auf Geschwindigkeiten von über 100 km/h beschleunigt.

Der Pantsir-SM-SV ist ein modernisiertes russisches Flugabwehrartilleriesystem, das auf einem mobilen Kettenfahrgestell aufgebaut ist und mit einem verbesserten Radar mit erhöhter Erfassungsreichweite sowie zwei neuen Munitionstypen ausgestattet ist.

Die Langstreckenraketen vom Typ 95Ya6M fliegen mit einer Geschwindigkeit von 1.700 Metern pro Sekunde und einer Reichweite von bis zu 40 km. Der Sprengkopf wird mehrere Dutzend Meter vor dem Ziel gezündet und übersät dieses mit Splittern. Die neuen kleinen TKB-1055-Raketen sind dafür ausgelegt, mehrere kleine Ziele auf kurze Distanz zu bekämpfen, wie z. B. Drohnen, herannahende Geschosse und leichte Hubschrauber.



