War Thunder: Su-34 and F-117 heben im November ab

Im November heben die Flugzeuge Su-34 und F-117 in War Thunder ab.

Gaijin Entertainment kündigt an, dass der Online-Militär-Shooter War Thunder Anfang November das große Inhalts-Update „Firebirds“ erhalten wird.

Hauptdarsteller sind das amerikanische Stealth-Angriffsflugzeug F-117, der russische Jagdbomber Su-34 und sein amerikanischer Konkurrent – die F-15E Strike Eagle.

Darüber hinaus werden Dutzende von anderen Militärfahrzeugen debütieren, wie der britische leichte Panzer FV107 Scimitar und das französische Schlachtschiff Dunkerque.

Die F-117A Nighthawk ist das erste Flugzeug in War Thunder, das Stealth-Technologie einsetzt. Wie in der Realität wird es eine reduzierte IR- und Radarsignatur haben, was das Abfangen erheblich erschwert (aber, wie die Praxis gezeigt hat, nicht unmöglich macht).

Das Flugzeug sieht futuristisch aus, und das Design ist genau auf die Verringerung der Sichtbarkeit ausgerichtet: Die Geometrie des Rumpfes und der Flügel ist so konzipiert, dass elektromagnetische Wellen von der Strahlungsquelle weg reflektiert werden.

Darüber hinaus verwendet die F-117 radarabsorbierende Materialien und ferromagnetische Farbe, und die Triebwerksdüsen sind durch komplexe Abschirmungsmechanismen verborgen.

Heute ist das Flugzeug bereits ausgemustert, aber während der Operation Wüstensturm flogen die F-117A mehr als 1.200 Kampfeinsätze und erlitten keinen einzigen Verlust.

Die F-15E Strike Eagle ist eine Angriffsversion des F-15-Jägers. Die Nutzlast wurde um fast 50 % erhöht, ein Bodenzielerkennungsradar wurde hinzugefügt und das Arsenal der verfügbaren Waffen wurde erweitert.

Die F-15E Strike Eagle kann AGM-65 Maverick-Raketen, verschiedene Arten von laser- und konventionell gelenkten Bomben, Bomben mit Navigations- und Lenkmodulen (JDAM) und die neuen satellitengelenkten GBU-39-Bomben (bis zu 20 auf einmal!) einsetzen. Die F-15E ist auch heute noch eines der wichtigsten Kampfflugzeuge der US Air Force.