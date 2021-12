War Thunder: Winged Lions Update veröffentlicht

Autor:, in / War Thunder

Gaijin Entertainment gab bekannt, dass das große Inhalts-Update „Winged Lions“ für die militärische Online-Action War Thunder verfügbar ist. Es bringt den bereits angekündigten israelischen Luftfahrt-Tech-Tree in den geschlossenen Beta-Test und spielbare schiffsgestützte Aufklärungsflugzeuge.

Zu den zusätzlichen Inhalten gehören der neue Schauplatz der „Israel“-Luftschlachten, die ersten beiden israelischen Panzer aus dem zukünftigen Tech-Tree für israelische Bodenfahrzeuge sowie Dutzende neuer Militärfahrzeuge.

Die Geschichte der israelischen Luftwaffe beginnt mit den S-199-Kampfflugzeugen, die aus der ehemaligen Tschechoslowakei importiert wurden. Das Triebwerk der S-199 wurde aus den Resten der deutschen Bf 109 G-10 zusammengebaut und stammte vom deutschen Jumo 211 Flugmotor.

Am 28. Mai 1948 wurde die erste israelische Jagdstaffel aus vier S-199 gebildet. Die S-199 ist eines der ersten Flugzeuge im israelischen Tech-Tree von War Thunder, und die Spieler werden in der Lage sein, ganz nach oben zu gelangen, wo sich der Kfir C-7-Kampfjet befindet. Der israelische Luftfahrt-Beta-Test ist für Besitzer von Early-Access-Paketen verfügbar, wird aber später für alle Spieler zugänglich sein.

Das nächste große Update, das nach den „Winged Lions“ kommen wird, wird den geschlossenen Beta-Test des israelischen Bodenfahrzeug-Tech-Trees beinhalten. Zwei Premium-Pakete mit Merkava Mk.2 und Sherman M-51 Panzern können bereits erworben werden, und ihre Besitzer werden die ersten Spieler sein, die Zugang zu den kommenden Tests haben.

Fans von Landfahrzeugen werden das furchteinflößende schwedische SPG Bandkanon 1 bewundern, das in den frühen 1960er Jahren in Dienst gestellt wurde. Die 155-mm-Haubitze mit Autoloader-Unterstützung steht hier im Mittelpunkt, und das nicht nur wegen ihrer relativen Größe zum Fahrzeug selbst. Dank des Autoloader-Mechanismus kann diese Maschine ihr gesamtes 14-Schuss-Magazin in nur 45 Sekunden abfeuern.

Ein einziger Treffer einer riesigen HE-Patrone auf die leicht gepanzerten Teile eines Panzers, wie z. B. das Dach der Wanne oder den Turm, kann einen Gegner vernichten. Ein weiteres lang erwartetes neues Fahrzeug ist das sowjetische SPG 2S3 Akatsiya. Der 2S3 erhielt seine Feuertaufe in Afghanistan und wurde anschließend bis 1993 in Serie produziert, nachdem er einige Verbesserungen erfahren hatte. Der 2S3M ist das Ergebnis einer Modernisierung im Jahr 1975 und verfügt über eine mechanisierte Munitionsablage und eine gute Feuerrate.

War Thunder erhält weiterhin visuelle Verbesserungen, und das Update „Winged Lions“ bringt eine Verbesserung der Windsimulation. Bisher war der Wind nur auf dem Gras und auf den Wellen zu sehen, aber jetzt werden alle Partikeleffekte wie Feuer und Rauch, Staub von Bodenfahrzeugen und Flugzeugtriebwerken, Schüsse, Explosionen und Funken – all diese Effekte werden jetzt vom Wind beeinflusst, insbesondere während eines Sturms.