War Thunder: Zweite Senrai Maidens Anime-Episode jetzt verfügbar

Das Senrai-Maidens-Crossover in War Thunder wird fortgesetzt. Mit „Cold Pursuit“ steht ab sofort die zweite Episode der Anime-Reihe zur Verfügung, während gleichzeitig neue Fahrzeugpakete für das Militär-Online-Spiel veröffentlicht wurden.

In der neuen Episode begleiten Spieler die Elite-Agentinnen Emily, Ling und Usagi bei einer Mission gegen eine geheimnisvolle Söldnerorganisation. Dabei müssen sie einen außer Kontrolle geratenen Zug stoppen, bevor es zur Katastrophe kommt. Die Episode kann ab sofort auf YouTube angesehen werden.

Parallel dazu erweitert Gaijin Entertainment das Spiel um drei neue Premium-Fahrzeugpakete. Emily steuert einen Challenger 2 OES, Ling kämpft im MBT-2000 und Usagi tritt mit dem Type 90 (B) an. Jedes Fahrzeug verfügt über ein individuelles Design im Stil der jeweiligen Figur sowie exklusive Profilbilder, Titel und Decals.

Neu hinzu kommen außerdem spezielle Crew-Sprachausgaben. Sämtliche Senrai-Maidens-Fahrzeuge, einschließlich bereits veröffentlichter Pakete, unterstützen nun eigene Voiceovers der jeweiligen Charaktere.

Sammler erhalten zusätzliche Belohnungen in Form neuer Dakimakura-Designs. Wer alle drei neuen Fahrzeugpakete erwirbt, schaltet ein exklusives „Usagi in a Bikini“-Dakimakura frei. Besitzer aller sechs Senrai-Maidens-Pakete erhalten zusätzlich das PMC-Leader-Dakimakura.

Auch die mobile Version wird erweitert. In War Thunder Mobile stehen die Pakete von Kate, Elsa und Ling bereit, die jeweils ein Fahrzeug, Porträts, Titel, Decals und weitere Boni enthalten.

War Thunder ist kostenlos spielbar und für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie PC verfügbar.