Warface: Schwarm befällt PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch

MY.GAMES und das Warface-Team freuen sich mitteilen zu können, dass die neue Saison ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One als kostenloses Update verfügbar ist, die Nintendo Switch Version folgt in Kürze.

Im Mittelpunkt der neuen Saison steht die Spezialoperation namens Swarm, die im Laufe der Saison für Spieler freigeschaltet wird. In einer Stadt am Rande der Mojave-Wüste sind Menschen auf mysteriöse Weise verschwunden. Hinweise deuten darauf hin, dass außerirdische Lebensformen vom Mars in einem geheimen Forschungslabor festgehalten wurden.

Offenbar sind die spinnenartigen Kreaturen ausgebrochen und stellen nun eine große Bedrohung für die menschliche Zivilisation dar. Es ist nun die Aufgabe der Eliteeinheit Sigma-3, die Kontamination zu beseitigen. Die Squad-Mitglieder müssen kriegsentscheidende Fracht durch das feindliche Gebiet eskortieren und die Königin des Schwarms besiegen. Die Koordination des Teams ist für den Erfolg entscheidend.

Das bietet die Schwarm-Saison: