Warframe: Anime-Kurzfilm präsentiert

Image: Digital Extremes / The Hex - Warframe: 1999 Animated Prologue

Digital Extremes stellt einen Warframe: 1999 Anime-Kurzfilm vor, produziert von Animation Arthouse THE LINE.

Digital Extremes und die Animationsschmiede THE LINE haben gemeinsam einen animierten Kurzfilm veröffentlicht, der einen Einblick in die persönlichen Kämpfe von The Hex, die ungeordnete Dynamik innerhalb ihrer neu gegründeten Familie und die Anstrengungen, die jedes Teammitglied unternimmt, um die Techrot-Seuche zu stoppen, bietet.

Seht euch „The Hex – Warframe: 1999 Animated Prologue“ hier an: