Warframe: Crossplay-Community-Test in naher Zukunft

Auf der am vergangenen Wochenende veranstalteten TennoCon enthüllte Digital Extremes neben dem neuen Titel Soulframe, einem Free-to-Play-Action-MMORPG mit Fokus auf Fantasy, und einer neuen IP von Airship Syndicate, auch zahlreiche neue Inhalte für seinen Free-to-Play-Shooter Warframe.

In einem Tweet legte das Studio mit weiteren Informationen zu Warframe nach. So setze man seinen Weg Richtung Crossplay, Cross-Save und Mobile-Entwicklung fort. Man habe über das letzte Jahr die Crossplay-Funktion untersucht und interne Tests abgehalten. Community-Tests würden schon bald folgen, so der Tweet.

Zu welchem Zeitpunkt der Crossplay-Community-Test gestartet wird und wann mit einer Cross-Save-Option sowie der Veröffentlichung von Warframe Mobile zu rechnen ist, bleibt allerdings weiterhin offen.