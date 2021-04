Warframe: Datum und Details zu TennoCon 2021

Die TennoCon ist das größte Event für Warframe-Fans im Jahr. Der Entwickler Digital Extremes bietet einen Tag lang die Möglichkeit sich mit anderen Fans des Spiels auszutauschen, während neue Spiele vorgestellt, verschiedene Wettbewerbe durchgeführt werden und noch viel mehr.

Genau wie letztes Jahr wird aufgrund von COVID-19 auch dieses Mal die TennoCon nur digital veranstaltet. Auf verschiedensten Streaming-Plattformen könnt ihr am 17. Juni 2021 das Event kostenlos verfolgen.

Die TennoCon wird von Digital Extremes in Zusammenarbeit mit Unity Project for Relief of Homelessness durchgeführt. Unity Project erbaut mit Spenden Notunterkünfte und unterstützt Erwachsene sowie Jugendliche ab 18 Jahren bei der Wohnungsfinanzierung, um der Obdachlosigkeit entgegenzuwirken.

„Unity Project freut sich über die Partnerschaft mit Digital Extremes und die Möglichkeit, die Gaming-Industrie in Lösungen für die wachsende Krise der Obdachlosigkeit in Städten und Gemeinden überall zu engagieren“, sagte Chuck Lazenby, Executive Director bei Unity Project for Relief of Homelessness. „Die COVID-19-Pandemie hat Systemlücken und -versagen weiter aufgedeckt, aber sie hat auch eine Systemreaktion und einen Appetit auf echte Veränderungen mobilisiert. Wir sind dankbar für unsere Partnerschaft mit Digital Extremes und für den Fortschritt, den wir gemeinsam erzielen können, um sicherzustellen, dass Wohnen mit angemessener Unterstützung für alle als Lösung für Obdachlosigkeit zugänglich ist.“

Mit dem Kauf von TennoCon Digital Packs könnt ihr das Projekt auch selber unterstützen. Zur Auswahl stehen euch drei verschieden Varianten:

TennoCon Digital Pack (24,99 USD), beinhaltet exklusive In-Game-Kosmetika, Gegenstände und mehr

TennoCon Merchandise Pack (44,99 USD), beinhaltet exklusive physische Artikel wie T-Shirts, Schlüsselbänder und mehr

TennoCon-Bundel (64,99 USD), beinhaltet alle exklusiven Inhalte von beiden Packs

Warframe ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, PC sowie Nintendo Switch verfügbar. Das Spiel könnt ihr kostenlos im Microsoft Store herunterladen und ohne Xbox LIVE Gold-Abonnement online spielen.