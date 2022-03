Warframe: Digital Extremes feiert neun Jahre Weltraum-Ninja-Action

Autor:, in / Warframe

Stürzt euch in Warframe und erhaltet einen kostenlosen Wisp Dex-Skin, wöchentliche Ingame-Belohnungen und schneidet euch mit Garuda Prime Access den Weg zum Ruhm frei.

Warframe-Entwickler Digital Extremes feiert neun Jahre ununterbrochene Weltraum-Ninja-Action, indem sie den Spielern wöchentlich kostenlosen Zugang zu einer Reihe von Premium-Warframe-Inhalten bietet.

Spieler, die sich in den nächsten fünf Wochen in Warframe einloggen, werden mit kostenlosen wöchentlichen Geschenken verwöhnt, darunter Dex-Skins, Waffen-Slots, Rüstungen, Glyphen und andere Premium-Accessoires, mit denen die Spieler ihr Abenteuer in der weitläufigen Sternenkarte von Warframe stilvoll fortsetzen können. Außerdem können sich die Spieler mit Garuda Prime, die heute mit Warframe Prime Access zusammen mit ihren Signaturwaffen und Anpassungen debütiert, den Weg zum ultimativen Ruhm bahnen.

Neben den kostenlosen wöchentlichen Belohnungen und dem Start von Garuda Prime Access können sich die Spieler auf ein neues und verbessertes Initiate Pack freuen, das heute auf allen Plattformen erscheint. Das Warframe Initiate Pack II – Nova Atomica hat es in sich und erweitert das Arsenal der Spieler sofort um einen Warframe, Platin, Anpassungen und viele weitere mächtige Gegenstände. Entfessle mit Nova verheerende Antimaterie-Explosionen und durchquere das Schlachtfeld durch Portale, die das Universum verändern.

Woche 1 Alert geliefert Montag, 28. März Dex Sybaris + Waffenplatz

Dex Nouchali Syandana

Wochenend-Kredit-Booster

Dex Nouchali Syandana Wochenend-Kredit-Booster Woche 2 Alert zugestellt am Montag, 4. April Dex Furis + Waffen-Slot

Excalibur Dex-Skin

Wochenend-Affinitäts-Booster

Excalibur Dex-Skin Wochenend-Affinitäts-Booster Woche 3 Alert zugestellt am Montag, 11. April Dex Dakra + Waffenschlitz

Dex Raksaka-Rüstung

Wochenend-Kredit-Booster

Dex Raksaka-Rüstung Wochenend-Kredit-Booster Woche 4 Alert zugestellt am Montag, 18. April Liset Dex Skin

Excalibur Dex-Glyphe

Wochenend-Affinitäts-Booster

Excalibur Dex-Glyphe Wochenend-Affinitäts-Booster Woche 5 Alert zugestellt am Montag, 25. April Rhino Dex Skin

Excalibur Dex Noggle

Wochenend-Kredit und Affinitäts-Booster