Warframe: Enthüllt ungewöhnlichstes Update aller Zeiten für Juni

Digital Extremes hat im aktuellen Devstream weitere Details zum nächsten großen Warframe-Update enthüllt. Jade Shadows: Constellations erscheint am 17. Juni 2026 kostenlos für alle Plattformen und erweitert das Sci-Fi-Actionspiel um neue Story-Inhalte, einen außergewöhnlichen Warframe sowie zahlreiche weitere Neuerungen.
Das Highlight des Updates ist der 65. Warframe der Spielgeschichte. Mit Sirius und Orion erhalten Spieler erstmals zwei spielbare Charaktere in einem einzigen Warframe. Laut den Entwicklern stehen die beiden Figuren in ständigem Konflikt miteinander und beeinflussen aktiv das Gameplay.
Auch die Handlung soll eng mit diesem Konzept verknüpft sein. Jade Shadows: Constellations setzt die Geschichte der ursprünglichen Jade-Shadows-Quest fort und markiert gleichzeitig die erste direkte Fortsetzung einer Quest innerhalb von Warframe. Entscheidungen aus dem ersten Kapitel sollen sich auf Ereignisse und Szenen des neuen Story-Abschnitts auswirken.
Neben dem neuen Warframe dürfen sich Spieler auf zusätzliche Protoframes, neue Railjack-Missionen sowie weitere Inhalte freuen, die von der Community lange gefordert wurden.
Darüber hinaus kündigte Digital Extremes mit Styanax Prime den nächsten Prime-Warframe an. Neue Incarnon-Waffen erweitern das Arsenal ebenfalls. Das kosmetische Mesa-Heirloom-Paket erscheint am 11. Juli 2026.
Zusätzlich wurden eine neue Bekleidungskooperation sowie ein Pop-up-Event mit dem Modehaus ARK/8 angeteasert.
Mit Jade Shadows: Constellations erhält Warframe damit nicht nur neue Story-Inhalte, sondern auch eines der bislang experimentellsten Gameplay-Konzepte der langjährigen Online-Actionreihe.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hätte zum Release nicht gedacht, das sich das so lange hält.
Da hat jemand genau gewusst was sein Zielgruppe ist, was diese gern haben möchte und hat das umgesetzt.
Gibt’s heutzutage kaum noch, echt traurig.
Ich weiß wird jetzt wieder kontroverse, aber es ist halt nun mal ein Fakt:
Wenn man sein Personal nach „Diversity“ Richtline einstellt und nicht nach Fähigkeiten, braucht man sich nicht wundern das die Qualität meist katastrophal ist. Ubisoft ist ja da z.B. Experte drinnen. Die haben ja sogar ein Förderprogramm was genau das macht…
Das diese eingestellten Personen dann natürlich auch in die Richtung Entwickeln wie sie es gerne haben, ja dann ist es doch logisch das man völlig an ihre Zielgruppe vorbei entwickelt.
DA- The Failguard lässt grüßen…. Brustnarben als das Highlight zu verkaufen… W T F…
p.s. Diese Bubble ist alles, nur nicht Diverse, dort wird nur ihres gleichen geduldet/akzeptiert, das mal so nebenbei. Dementsprechenden gehen diese Produkte immer und immer wieder unter…. Es ist eine laut schreiende Minderheit, die aber bis auf das Schreien kaum was macht… und kaufen tuen die erst recht nicht…
Dragon Age the Failguard, Dustborn, Forspoken, Concord, Relooted usw…
Oder mal Produkte abseits des Gamings:
Jaguar, Budweiser oder ganz aktuell Ferrari..
Larian z.B. hat das Thema Diversität richtig gut umgesetzt.
Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, das das Team halt aus Menschen bestand denen es einfach egal ist wer wie was macht.
Auf keinen Fall 😄 Es ist aber auch schon mit sehr viel Content gestartet und hat sich Stück für Stück weiterentwickelt und haben dabei auch mal über ihrer eigenen Gewichtsklasse Experimente gemacht.
Die beiden offenen Karten zum Beispiel.
Das Spiel bekommt weniger Inhalte im Jahr als ein Großteil der Konkurrenz, wenn der Grind klappt haben die Leute halt immer etwas zu tun.
Quasi das Gegenteil von Destiny 😄
Warframe ist für mich immernoch der Gold-Standard was Live Service Spiele angeht… So sehr dass ich es seit Jahren nicht mehr angefasst habe, das Rabbithole ist hart 😅
Das Spiel scheint echt viel richtig zu machen 🤔.
Hallt sich wirklich lange sowas ist selten auf dem Genre heutzutage