Warframe: Enthüllt ungewöhnlichstes Update aller Zeiten für Juni

Digital Extremes hat im aktuellen Devstream weitere Details zum nächsten großen Warframe-Update enthüllt. Jade Shadows: Constellations erscheint am 17. Juni 2026 kostenlos für alle Plattformen und erweitert das Sci-Fi-Actionspiel um neue Story-Inhalte, einen außergewöhnlichen Warframe sowie zahlreiche weitere Neuerungen.

Das Highlight des Updates ist der 65. Warframe der Spielgeschichte. Mit Sirius und Orion erhalten Spieler erstmals zwei spielbare Charaktere in einem einzigen Warframe. Laut den Entwicklern stehen die beiden Figuren in ständigem Konflikt miteinander und beeinflussen aktiv das Gameplay.

Auch die Handlung soll eng mit diesem Konzept verknüpft sein. Jade Shadows: Constellations setzt die Geschichte der ursprünglichen Jade-Shadows-Quest fort und markiert gleichzeitig die erste direkte Fortsetzung einer Quest innerhalb von Warframe. Entscheidungen aus dem ersten Kapitel sollen sich auf Ereignisse und Szenen des neuen Story-Abschnitts auswirken.

Neben dem neuen Warframe dürfen sich Spieler auf zusätzliche Protoframes, neue Railjack-Missionen sowie weitere Inhalte freuen, die von der Community lange gefordert wurden.

Darüber hinaus kündigte Digital Extremes mit Styanax Prime den nächsten Prime-Warframe an. Neue Incarnon-Waffen erweitern das Arsenal ebenfalls. Das kosmetische Mesa-Heirloom-Paket erscheint am 11. Juli 2026.

Zusätzlich wurden eine neue Bekleidungskooperation sowie ein Pop-up-Event mit dem Modehaus ARK/8 angeteasert.

Mit Jade Shadows: Constellations erhält Warframe damit nicht nur neue Story-Inhalte, sondern auch eines der bislang experimentellsten Gameplay-Konzepte der langjährigen Online-Actionreihe.