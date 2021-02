Warframe: Heldin Octavia im neuen Prime Access Gameplay-Trailer

Eine der beliebtesten und einzigartigen Warframes, die je geschaffen wurde – die musikalische Maestro Octavia – tanzt ihren Weg in ihrem heißerwarteten Warframe Prime Access Debüt auf alle Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Tausende Spieler, die bereits mit Octavias beatlastigen Kampfstil vertraut sind und Musik für ihren Mandachord kreiert haben, können ihre ganze Partitur mit musik-infizierten Waffen, Rüstung, Cosmetics und Instrumenten der Erschaffung und Zerstörung in Prime Access benutzen.

Vom Mandachord, ein Musikinstrument, das Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigene Musik für Kämpfe mit Bass, Melodie und mehr zu kreieren, bis hin zu Shawzin Prime, ein innovativer, spielbarer Emote, der wie eine Gitarre aussieht, und das neu hinzugefügte, vom Beat angetriebene bombastische Instrumentenpaket (nur in Prime Access erhältlich). Octavia Prime ist bereit, den Bass zu droppen!

Die Nachfrage nach Octavia Prime Access unterstreicht die riesige Community, die tausende Mandachord und Shawzin-generierte Lieder auf YouTube und in den Warframe Foren gepostet hat und bekannte Iterationen von den Beatles, Queen und Michael Jackson bis hin zu Warframes eigenen Soundtrack, wie The War Within und The Second Dream nachgespielt hat. Der produktive Spieler „Baffoon” hat über 3,600 einzigartige Mandachord Melodien erschaffen:

Octavia Prime Access Features: Octavias umwerfendes Re-Design besitzt neue, goldene Hoop-Ohrringe, ein Pferdeschwanz aus Kabeln, Boombox-Beine und ein Shawzin-Design, das ihren Torso schmückt. Octavia Primes verstärkte Kraft bekommt einen Boost mit einem neuen Polarity Slot (Vazarin) für mehr Anpassung, Max Schilde und Max Energie. Warframes Octavia Prime Access ist in vier verschiedenen PC Paketen (The Mallet, Resonator, Amp und Accessories Packs) und Konsolenpaketen (Octavia Prime Access Pack und Accessories Pack) ab heute erhältlich. Aktualisiert die Warframe.com Webseite um 11 am PT/2 pm ET für mehr Details.

Weitere Features:

Bombastisches Instrumentenpaket: In Prime Access ist das neue, basslastige Instrumentenpaket für Octavias Mandachord dabei, welches Spieler umgehend zum Grooven anregen wird

In Prime Access ist das neue, basslastige Instrumentenpaket für Octavias Mandachord dabei, welches Spieler umgehend zum Grooven anregen wird Shawzin Bonus!: Die Aristei Prime Shawzin, eine stylische Orokin-Ära Gitarre, enthält ein einzigartiges Notenpaket, um einzigartige Melodien zu spielen. Seid Teil der Community und werdet zur Shawzin-Heldin mit Octavia Prime!

Die Aristei Prime Shawzin, eine stylische Orokin-Ära Gitarre, enthält ein einzigartiges Notenpaket, um einzigartige Melodien zu spielen. Seid Teil der Community und werdet zur Shawzin-Heldin mit Octavia Prime! Waffen und Mods: Tenora Prime Rifle: Fügt tödliche Stakkato-Präzision Octavias Melodien zu, dank ihrer Assault Rifle, die ein Meisterwerk ist Pandero Prime Pistol: Schießt im Beat beim Tanz des Todes mit Octavias Signatur-Prime Pistole Veränderte Mods: Veränderte Mod Polaritäten für mehr

Anpassung und Zerstörung

Fashion Frame Notwendigkeiten: Stylisches Syandana: Beeindrucke die Masse mit majestätischer Fanfare des Serenedine Syandanas, welche für die Meisterin des Mandachords gefertigt wurde Glyphen: Zeigt eure Loyalität mit ihren einzigartigen Glyphen Signatur-Rüstung: Öffnet den Vorhang für Octavias volle Pracht, dank ihrer Rüstung, die ihre lebendige Musik verkörpert



Octavia Prime Access beginnt am Dienstag, den 23. Februar auf allen Plattformen in jeder Region. Sobald Octavia Prime bei Prime Access verfügbar ist, werden die folgenden Gegenstände in den Prime Vault eingehen: Equinox Prime, Stradavar Prime und Tipedo Prime. Prime Warframes und Waffen sind die originalen und mächtigsten Items im Spiel: Jagt die Relikte im Spiel, um eure eigenen zu bauen oder bekommt sofort Zugang zu neuen Prime-Items, exklusiven Cosmetics und stark rabattiertes Platinum mit Prime Access.