Warframe: Isleweaver-Kapitel und Yareli Prime vorgestellt

Digital Extremes hat im Vorfeld der diesjährigen TennoCon einen Zwischenstopp eingelegt und den Fans und der Community im Haupttheater der PAX East einen Live-Devstream präsentiert, in dem neue Informationen zu den kommenden Monaten für Warframe enthüllt wurden.

Das Entwicklerteam gewährte den Warframe-Spielern einen genauen Blick auf das kommende Isleweaver-Update, das im Juni kostenlos erscheinen wird und die Geschichte des Spiels nach Warframe 1999 weiterentwickelt und den von Spinnen inspirierten 61 Warframe.

Warframe, Oraxia. Die Spieler erhielten außerdem eine Vorschau auf den neuesten Prime-Warframe, Yareli Prime, der am 21. Mai erscheinen wird, und auf die kommenden kosmetischen Skins Heirloom für Valkyr und Vauban.

Rebecca Ford, Creative Director von Warframe, sagte: „Die Erfüllung langjähriger Wünsche der Community gehört zu meinen absoluten Lieblingsaufgaben bei der Arbeit an diesem Spiel. „Die Spieler haben jahrelang von den Berggipfeln geschrien, dass wir einen ‚Spiderframe‘ erschaffen sollen, und Oraxia ist nun offiziell da.“ „Die Art und Weise, wie wir sie in die allgemeine Geschichte eingebunden haben, zeigt unsere Liebe zur Erweiterung der verrückten Welt von Warframe. Isleweaver heißt die Spieler zurück in Duviri willkommen und setzt das Abenteuer direkt nach Warframe fort: 1999 um unsere schurkische Major Rusalka herum.“

Isleweaver Narrative Chapter startet im Juni

Das Warframe-Epos geht weiter, wenn die Spieler in das Reich Duviri zurückkehren und erneut gegen Major Rusalka antreten, die den königlichen Thron an sich gerissen hat und ihre derzeitigen Untertanen terrorisiert. Nehmt es mit neuen Murmur-Feinden und der neuesten Clan-Operation auf: Eight Claw.

Der 61. Warframe: Oraxia

Ein Warframe, der von der tödlichen Anmut der Spinnentiere inspiriert ist, wurde von der Community heiß ersehnt und Digital Extremes hat geliefert. Oraxia war jahrelang in der Isolation auf einer von Duviris Inseln gefangen. Diese geduldige Netzweberin wurde in den Wahnsinn getrieben und kann nun Freund und Feind nicht mehr unterscheiden.

Sucht geschwächte Beute, um ihr Gesundheit und Energie zu entziehen, verstrickt Feinde in Netze, beschwört Spiderlinge und klettert wie eine Spinne an Wänden entlang und bietet so eine neue Form der Mobilität in Warframe.

Yareli Prime Zugang ab 21. Mai

Reitet als Yareli Prime zusammen mit ihrem Daikyu Prime-Bogen und ihrer Kompressa Prime-Pistole stilvoll über die Wellen. Fangt Störenfriede mit schillernden Blasen ein, lasst euch auf Merulina Prime treiben, um den Abstand zu verringern, beschwört wirbelnde Aquaklingen und zermalmt Feinde unter dem Druck eines Riptide-Maelstroms.

Valkyr- und Vauban-Erbstück-Skins

Valkyr, das gequälte Experiment, will Zeugen für ihre neue Heirloom-Kosmetik am 21. Juli in Zusammenarbeit mit dem Community-Künstler Pertti Bahaa zum Ausrasten bringen. Valkyr wird außerdem eine umfangreiche Überarbeitung erhalten, die ihr gesamtes Gameplay stark verbessert.

Vauban, der methodische Taktiker, wird Anfang 2026 dank einer Zusammenarbeit mit Community-Künstler Lua_Luminary mit seinem eigenen Heirloom-Kosmetikum Ruhm in die Schlacht bringen.