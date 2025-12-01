Warframe: Neues Kapitel The Old Peace für Dezember datiert

Digital Extremes gibt den 10. Dezember als Veröffentlichungstermin für das nächste Kapitel von Warframe, „The Old Peace“, auf allen Plattformen bekannt.

Digital Extremes hat weitere Details zu Warframes nächstem narrativen Kapitel, The Old Peace, bekannt gegeben, darunter ein kostenloser Starttermin am 10. Dezember für alle Plattformen.

Das Entwicklerteam präsentierte einen neuen Spielmodus, die Perita-Rebellion, sowie weitere neue Features, darunter die vollständige Erweiterung der ultimativen Fähigkeiten der Focus School, die als Tauron Strikes bekannt sind.

Auch lästige Minibosse der neuen gegnerischen Fraktion, die Anarchs, eine Gameplay-Präsentation des 63. Warframes, Uriel, sowie weitere Details wurden enthüllt.

Weiterhin gab es Einzelheiten zu Tickets für die TennoCon 2026, die geschlossene Android-Beta von Warframe und die Teilnahme des Studios an den The Game Awards.

„Wir wissen, wie wichtig es ist, ein Spiel, das es seit mehr als 12 Jahren gibt, aufzumischen. Das war unser Hauptziel bei den jüngsten Gameplay-Erweiterungen“, sagte sagt Megan Everett, Community Director. „Die Descendia und die Rebellion von Perita sind zwei völlig neue Spielmodi, die von Grund auf neu entwickelt wurden. Zusammen mit den neuen ultimativen Fähigkeiten von Tauron Strike geht Warframe damit über das Bekannte hinaus und begibt sich in neue Gefilde, die dem aktuellen Geschmack der Spieler entsprechen. The Old Peace blickt in die Vergangenheit von Warframe, um das Spiel selbst in die moderne Ära zu bringen!“

Zu den Highlights des Devstreams im November gehören:

Erlebt die Momente eines entscheidenden Krieges auf dem fernen Tau-Mond in einem neuen Spielmodus, der Perita-Rebellion, und der neuesten feindlichen Fraktion, den Anarchen:

Überlebt 12 Minuten lang auf dem Perita-Schlachtfeld, während ihr verschiedene Herausforderungen meistert, um temporäre Upgrades zu verdienen.

Wählt eine der fünf Fokusschulen aus, bevor die Mission beginnt, und rüstet euch vor der letzten Begegnung mit verheerenden Tauron-Schlägen aus.

Besiegt einen der drei brutalen Bosse der Perita-Rebellion, um exklusive Belohnungen zu erhalten.

Bekämpft die Anarchen, die neueste feindliche Fraktion für Warframe, die aus Dax, Grineer und sogar requirierten Prime Warframes als Minibosse besteht.

Erinnert euch an die Macht der Tauron Strikes, überlebensgroße ultimative Fähigkeiten für jede der fünf Fokusschulen:

Nutzt die ungenutzte Macht der Leere und entfesselt cineastische Fähigkeiten, die das Blatt im Kampf wenden können.

Erweitert die aktuellen Fokusschul-Fähigkeitsbäume um neue Knotenpunkte und nutzt neue Ressourcen und Fokus der Perita-Rebellion, um jeden Tauron Strike freizuschalten und zu verbessern. Tauscht mit Marie von der Teufelstriade gegen diese wertvollen Tektolyst-Artefakte.

Der Naramon Strike, Vexoric, wurde dieses Jahr auf der TennoCon gezeigt, während der Unairu Strike, Cogron, im Devstream vom Oktober vorgestellt wurde. Im Devstream wurden die letzten drei Tauron-Strikes vorgestellt: Madurai’s Thara, Vazarin’s Nidri und Zenurik’s Lorak.

Erhebt euch als Uriel, der 63. Warframe, aus der Asche der Vergeltung:

Als Protoframe Roathe der Teufelstriade verkörpert Uriel, der Dämonenbefehlshaber, die Wut über eine vereitelte kaiserliche Machtübernahme und die zeitliche Verbannung dank der Einmischung von Dr. Entrati.

Kämpft als Ketzer von Xata mit den Dämonen in eurem Rücken. Als Uriel verbrennt er seine Feinde mit sengender Schwefelkraft und befiehlt drei teuflischen Beschwörungen, die sein Teufelswerk verrichten.

Verdient dir Uriel kostenlos, indem ihr die benötigten Blaupausen und Ressourcen über The Descendia sammelt, oder schaltet Uriel sofort mit Platin auf dem Warframe-Marktplatz frei.

Erlebt die neuesten Ergänzungen des Arsenals mit einer neuen Waffenklasse, den Bajonetten und zwei neuen Prime-Waffen neben Gyre Prime und dem Kosmetikpaket Voruna Deluxe:

Bringt die Hölle auf das Schlachtfeld mit Vinquibus, Warframes erster Bajonett-Waffe, die sowohl den Primär- als auch den Nahkampf-Slot belegt und so präzise Treffsicherheit mit unerbittlicher Körperkraft verbindet.

Gyre, der tanzende Funke, wird der nächste Prime Warframe mit elektrisierender Unterstützung durch die typischen Prime-Waffen: das Alternox Prime-Gewehr und die Kestrel Prime-Wurfglaive.

Voruna, die Wolfskönigin, erhält außerdem den kosmetischen Luxus-Skin Medeina, der zusammen mit dem Axt-Skin Iltis und der Aura Manegarmr Ephemera die Ästhetik des Jugendstils verkörpert.

Verlasst euch in der nächsten zeitlich begrenzten Operation auf Verbündete, um exklusive Belohnungen zu erhalten: Blut von Perita:

Kehrt vom 16. Dezember bis zum 6. Januar auf das Schlachtfeld zurück und sammelt Zeichen der Tapferkeit von der Rebellion von Perita und anderen abgeschlossenen Alert-Missionen, die ihr über die Sternenkarte findet.

Bringt die neu gefundene Beute zu Roathe von der Teufelstriade und tauscht sie gegen zeitlich begrenzte Belohnungen ein, darunter die neue kosmetische Loiaus-Brustpanzerung und eine exklusive Honoria (Spielertitel).

Diese neue Operation ist nur für Spieler zugänglich, die die Quest Der alte Frieden abgeschlossen haben.

Freut euch auf die Rückkehr der TennoCon im Jahr 2026 mit neuen Details zum Ticketverkaufsdatum und den Preisen:

Die TennoCon, die jährliche, rekordverdächtige Feier rund um Warframe und Soulframe, wird vom 10. bis 11. Juli 2026 in Digital Extremes‘ Heimatstadt London, Ontario, zurückkehren. Es wird auch ein neu gestaltetes TennoConcert geben, bei dem mehr als ein Jahrzehnt der Original-Soundtracks von Warframe gefeiert wird.

Tickets sind ab dem 27. Februar 2026 um 16.00 Uhr ET für die unten aufgeführten Kategorien erhältlich: Allgemeine Eintrittskarten: Zugang zur gesamten Show, zum TennoConcert, zum TennoCon 2026 Digital Pack im Spiel und eine exklusive TennoCon-Tasche. VIP-Tickets: früher Einlass zur TennoCon, TennoConcert, Zugang zur Lounge, VIP-Sitzplätze für das TennoConcert und die Panels auf der Hauptbühne, Sammler-Add-ons, TennoCon 2026 Digital Pack im Spiel und 1.000 Platin. Nur 2 legendäre Tickets: alle oben genannten Leistungen plus eine Warframe-Stimmaufnahme im Spiel, eine Studioführung bei Digital Extremes, ein persönliches Entwicklergespräch, ein exklusives legendäres Merch-Paket und eine personalisierte Glyphe im Spiel.

Weitere Informationen und Preisangaben findet ihr auf der TennoCon-Website.

Der geschlossene Betatest von Warframe für Android hat begonnen. Meldet euch hier an, um am geschlossenen Betatest teilzunehmen, bei dem eine ausgewählte Anzahl von Spielern die neue Plattform ausprobieren kann.

Schaltet ein zu den The Game Awards 2025, um den neuesten Trailer von Digital Extremes zu sehen, der einen kleinen Einblick in das nächste Kapitel von Warframe gibt.