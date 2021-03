Warframe: Next-Gen-Update für Xbox Series X im April geplant

Warframe feiert Geburtstag und die Entwickler geben einen Einblick was uns zukünftig in Warframe erwartet.

Im 153. Dev-Stream haben die Entwickler von Warframe in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Es wurde das Update 29.10 erneut beleuchtet und es gab einen kleinen Ausblick darauf, was euch in der Quest „Der Ruf der Tempestarii“ erwarten wird.

Außerdem gibt es auch noch etwas zu feiern. Warframe zelebriert sein achtjähriges Jubiläum. Das bedeutet Spieler, die sich in der Zeit der Jubiläumsfeierlichkeiten einloggen, erhalten den „Dex Rhino“-Skin. Weitere Details dazu werden noch bekannt gegeben.

Wer sich den gesamten Stream noch einmal anschauen möchte, kann dies im nachfolgenden Video machen:

Die wichtigsten Informationen waren unter anderem:

Das Xbox Series X Update ist nach wie vor für den April geplant

Geschenk der Lotus-Warnungen sind für 24 Stunden nach dem Stream verfügbar

Startet am 31. März ins Osterfest mit wiederkehrenden saisonalen Inhalten auf allen Plattformen

Es wird hart an einer gleichzeitigen Veröffentlichung für das Update 30 im April gearbeitet – Mehr Details findet ihr im „in Dev“ Thread

Kleine Erinnerung: Das Studio bleibt bis zum September 2021 geschlossen. Das bedeutet, die TennoCon 2021 ist digital. Weitere Informationen werden nachgeliefert.

„Der Ruf der Tempestarii“ soll eine kürzere Quest werden und ein mysteriöses Schiff beinhalten. Es wird eine der ersten Quests sein, welche einen tieferen geschichtlichen Hintergrund haben wird. Einen kleinen Einblick liefert das nachfolgende Video.