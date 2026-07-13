Warframe: Tau enthüllt – Digital Extremes zeigt neues Kapitel und Fortnite-Kollaboration

Warframe bekommt ein neues Sternensystem – TennoCon liefert erste Gameplay-Szenen und große Überraschungen.

Ein neues Sternensystem, eine Fortnite-Kollaboration und erste Gameplay-Einblicke in Soulframe standen im Mittelpunkt der diesjährigen TennoCon. Digital Extremes hat zahlreiche Neuerungen für Warframe vorgestellt und zugleich einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft beider Spiele gegeben.

Während der TennoLive-Präsentation enthüllte das Studio Warframe: Tau, das nächste große Story-Kapitel des Free-to-Play-Actionspiels. Das kostenlose Update erscheint noch 2026 für alle Plattformen und führt Spieler erstmals in das Tau-System, das als vollständig neue Sternenkarte dient.

Warframe: Tau erweitert das Universum

Im Mittelpunkt des neuen Kapitels steht die Ringstadt Fornax, in der Tenno auf eine von Konflikten geprägte Unterwelt treffen. Dort wartet unter anderem der neue Gegenspieler The Hunra, während Spieler die Geheimnisse des Tau-Systems aufdecken.

Neu ist außerdem der Warframe Brysko, dessen innere Gedanken vom bekannten Synchronsprecher Matthew Mercer vertont werden. Der Sentient-Warframe kämpft unter anderem mit Schlagringen, explosiven Spielkarten und einem mächtigen Revolver.

Mit Portau erhält Warframe zudem erstmals ein eigenes Kartenspiel. Die Spielmechanik orientiert sich an Poker, erweitert die Regeln jedoch um eigene Karten und Symbole innerhalb der Spielwelt.

Fortnite-Kollaboration startet sofort

Eine der größten Überraschungen der Präsentation ist die Zusammenarbeit zwischen Warframe und Fortnite.

Spieler, die ausgewählte Warframe-Inhalte über den Epic Games Store kaufen, erhalten den Excalibur-Skin als Bonus für Fortnite. Darüber hinaus erscheint der Song „PARTY OF YOUR LIFETIME“ der Ingame-Band On-lyne aus Warframe: 1999 im Fortnite Festival.

Weitere Inhalte für 2026

Digital Extremes kündigte außerdem zahlreiche weitere Updates an.

Bereits im August startet Amir’s Shockwave, eine neue Variante des Nightwave-Systems mit einer zusätzlichen Nebengeschichte und exklusiven Belohnungen.

Im Herbst 2026 folgt anschließend Iceblade of Narin. Das Update bringt den 66. Warframe ins Spiel, überarbeitet Banshee und ergänzt neue Deluxe-Skins sowie den Citrine Prime Access.

Soulframe zeigt neue Gameplay-Features

Auch das kommende Fantasy-Action-RPG Soulframe erhielt auf der TennoCon einen umfangreichen Gameplay-Auftritt.

Die Entwickler präsentierten die neue Warsongs Fable, einen verdorbenen Fortschrittspfad für Spieler, ein Angel-Minispiel sowie das bereits lange erwartete Reittiersystem. Zudem wurden neue Rollen der Schauspieler Ben Starr (Final Fantasy XVI) und Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) vorgestellt.

Mit den zahlreichen Ankündigungen machte Digital Extremes deutlich, dass sowohl Warframe als auch Soulframe in den kommenden Monaten umfangreich ausgebaut werden sollen.