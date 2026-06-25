Warframe: TennoCon 2026 liefert neue Ankündigungen am 10. und 11. Juli

Warframe-Fans sollten sich den 10. Juli vormerken: Große Enthüllungen stehen bevor.

Auf der TennoCon 2026 will Entwickler Digital Extremes die nächsten Kapitel von Warframe und Soulframe vorstellen.

Das jährliche Community-Event findet am 10. und 11. Juli 2026 statt und kann weltweit kostenlos online verfolgt werden.

Neben neuen Ankündigungen und Gameplay-Präsentationen erwartet Fans erneut das große TennoLive-Finale, bei dem die Entwickler einen Ausblick auf kommende Inhalte geben werden. Die Veranstaltung wird sowohl vor Ort in London, Ontario, als auch digital über die offiziellen Kanäle von Warframe und Soulframe übertragen.

Zu den Highlights der diesjährigen Ausgabe gehören:

Neue Enthüllungen zu Warframe

Updates und Einblicke zu Soulframe

Das große TennoLive-Gameplay-Showcase

Der TennoConcert mit Musik aus 13 Jahren Warframe

Der beliebte Cosplay Contest

Entwickler-Panels und Community-Veranstaltungen

Exklusive Twitch- und Steam-Belohnungen

Auch im Spiel selbst wird die TennoCon gefeiert. Am 11. Juli startet in Warframe ein spezielles TennoCon 2026 Relay-Event, bei dem Spieler weltweit gemeinsam an einem synchronisierten Ingame-Erlebnis teilnehmen können.

Wer die Livestreams verfolgt, kann zudem verschiedene Belohnungen freischalten. Dazu gehören unter anderem die neue Primärwaffe Haalvu sowie der Warframe Mesa Prime.

Digital Extremes bezeichnet die diesjährige Ausgabe als die bislang größte TennoCon. Mit Millionen Zuschauern weltweit dürfte das Event erneut zu den wichtigsten Community-Veranstaltungen des Jahres für Warframe- und Soulframe-Spieler werden.