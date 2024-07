Warframe: Viele Unternehmen geben Live-Services zu früh auf

Meinungen zu Live-Service-Spielen gibt es von Unternehmer- und von Spielerseite viele. Digital Extremes-CEO Steve Sinclair hat seine und die besagt, dass viele Anbieter zu früh aufgeben.

Im Interview mit VGC erklärte er, dass viele mit den Erwartungen ein Spiel an den Start bringen, dass sie entweder scheitern oder den großen Hit landen. Doch dann würden sie es veröffentlichen, es funktioniere nicht und sie würden es verwerfen.

Er stellt dahingehend die Frage, ob es nicht eine Schande wäre, so viele Jahre des eigenen Lebens in diese Systeme, in den Aufbau der Technologie und der Community zu stecken, und dann den Kopf in den Sand zu stecken, weil die Betriebskosten hoch seien und man Angst habe, dass die Nutzerzahlen sinken.

Viel zu viele großartige Spiele seien diesem Vorgehen bereits zum Opfer gefallen, erklärt Sinclair. Da er mit Warframe ausgiebig Erfahrung sammeln konnte, dürfte er wissen, wovon er spricht. Warframe war 2013 eines der ersten Spiele dar, das sich als Live-Service-Game verstand. Ein Jahrzehnt später, stellt es eine feste Größe auf dem Markt dar, erhält regelmäßig Content-Updates und wird einmal jährlich mit einer Convention gefeiert.