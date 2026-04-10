Warframe: Voruna Prime bringt neue Waffen und starke Boni ins Spiel

Mit Voruna Prime erhält Warframe eine neue Prime Warframe mit erweiterten Fähigkeiten und Inhalten.

Mit der Veröffentlichung von Voruna erweitert Digital Extremes das Spiel Warframe um den neuen Prime, der ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist.

Voruna Prime präsentiert sich als verstärkte Version der ursprünglichen Kriegerin und bietet erhöhte Werte wie Rüstung, Energie und Sprintgeschwindigkeit. Zusätzlich verfügt sie über einen zusätzlichen Madurai-Polarity-Mod-Slot sowie ein markantes Prime-Gold-Design.

Als wölfische Anführerin bringt Voruna Prime ein aggressives und zugleich taktisches Spielgefühl mit sich. Ihr könnt Gegner mit Status-Effekten schwächen, euch mit erhöhter Beweglichkeit unsichtbar durch Schatten bewegen oder einen Wolf als Begleiter beschwören, der euch im Kampf unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht sie gezielte Langstrecken-Angriffe und eine rasche Verfolgung von Gegnern.

Ergänzt wird das Paket durch neue Prime-Waffen wie das Perigale Prime Gewehr und die Sarofang Prime Axt, die zusätzliche taktische Möglichkeiten im Kampf eröffnen. Zudem stehen kosmetische Inhalte wie neue Syandana-Rückenstücke, Ephemera-Effekte und weitere Anpassungen zur Verfügung.

Voruna Prime kann entweder durch das Sammeln von Blaupausen und Relikten kostenlos freigeschaltet oder über Prime Access Packs direkt erworben werden. Parallel dazu kehrt mit Nightwave und „Nora’s Mix: Time Tempests“ ein weiteres Event zurück, das zusätzliche Belohnungen und Herausforderungen bietet.