Warhammer 40.000: Battlesector: Spiel für PC erhältlich und bald für Xbox

Slitherine und Black Lab Games geben bekannt, dass Warhammer 40.000: Battlesector am 15. Juli 2021 für PC veröffentlicht wurde und das rundenbasierte Strategiespiel auch für Xbox und PlayStation erscheinen wird.

Die verfügbaren Fraktionen sind das Space Marine-Kapitel Blood Angels (das der Spieler in der Einzelspieler-Story-Kampagne befehligt) und die Xenos-Rasse Tyranids (der Antagonist in der Story-Kampagne, sie sind in Scharmützel und Multiplayer spielbar). Das Gameplay ist modular aufgebaut und es gibt bereits Pläne, den bestehenden Roster in naher Zukunft zu erweitern.

Age of Crimson Dawn

Erlebt eine epische Einzelspieler-Kampagne mit zwanzig Missionen, die die Nachwirkungen der Verwüstung von Baal erforscht. Helft Sergeant Carleon und seinen Verbündeten, die Tyranidenplage auf Baal Secundus zu beseitigen und die Ehre der edlen Blood Angels zu bewahren.

Scharmützel-Modus

Kämpft auf der Oberfläche von Baal auf Karten Ihrer Wahl und wählt im Scharmützel-Modus entweder die Blood Angels oder die Tyraniden. Passt die Armeeliste vollständig an, indem ihr Einheiten, Helden und deren Ausrüstungen auswählt.

Schmiedet Armeen

Kommandiert ikonische Einheiten wie den Sanguinary Priest, den Librarian Dreadnought und den Hive Tyrant, um Feinde auszulöschen. Nutzt über 60 Fähigkeiten und 50 Waffen, um den blutigen Untergang Ihres Gegners zu inszenieren.

Momentum aufbauen

Jede Fraktion hat ein einzigartiges Momentum-System, das zu einer Surged-Einheit führen kann. Einheiten, die „Surged“ sind, können übermenschliche Aktionsketten aneinanderreihen oder die Gelegenheit nutzen, um Fähigkeiten weiter zu verbessern.

Luftunterstützung herbeirufen

Verwendet Kommandopunkte, um fraktionsspezifische Luftunterstützungsfähigkeiten herbeizurufen. Der Stormraven der Blood Angels kann Xenos mit einem Raketensperrfeuer auslöschen oder eine Einheit altgedienter Assault Marines hinter den feindlichen Linien unter Beschuss nehmen. In der Zwischenzeit kann die Tyraniden-Harpy die feindliche Verteidigung mit ihrem Sonic Screech verwüsten oder das Schlachtfeld mit ihren tödlichen Sporenminen zerstören.

Stellt euch Freunden auf dem Schlachtfeld

Mit dem Live- und asynchronen Mehrspielermodus sowie dem Hotseat-Modus gibt es keine Ausrede mehr, um nicht mit Freunden in den Krieg zu ziehen. Der asynchrone Mehrspielermodus wird nur auf dem PC verfügbar sein.