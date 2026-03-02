Warhammer 40.000: Boltgun 2: Slaanesh‑Enthüllung zeigt neue Dämonen und frisches Gameplay

Warhammer 40,000: Boltgun 2 meldet sich mit einem neuen offiziellen Trailer zurück und rückt diesmal die Dämonen von Slaanesh ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Video zeigt erstmals, wie die neue Fraktion im Retro‑Shooter inszeniert wird – mit schnellen, verzerrten Kreaturen, pulsierenden Farben und Attacken, die deutlich aggressiver wirken als im ersten Teil.

Gleichzeitig treten auch Einheiten der Death Guard auf, deren schwerfällige, verrottete Präsenz einen starken Kontrast zur hyperaktiven Slaanesh‑Ästhetik bildet.

Der Trailer macht klar, dass Boltgun 2 seinen Stil nicht nur fortsetzt, sondern erweitert. Die Slaanesh‑Dämonen bewegen sich schneller, greifen in Wellen an und setzen auf chaotische Muster, die den Spieler permanent unter Druck halten. Die Death Guard hingegen bringt ihre typische Mischung aus Zähigkeit, Seucheneffekten und schwerem Beschuss mit, wodurch Gefechte taktischer und unberechenbarer wirken. Die Kombination beider Fraktionen erzeugt ein deutlich breiteres Spektrum an Bedrohungen, das den Kampfablauf abwechslungsreicher macht.

Die Präsentation deutet außerdem an, dass Boltgun 2 stärker mit vertikalen Arenen, dichterem Gegneraufkommen und neuen Waffenexperimenten arbeitet. Die Inszenierung bleibt bewusst im Stil der 90er‑Shooter, doch die Gegneranimationen, Effekte und Levelstrukturen wirken spürbar dynamischer. Der Trailer setzt damit den Ton für ein Sequel, das die Stärken des Vorgängers beibehält, aber gleichzeitig mehr Chaos, mehr Stil und mehr Warhammer‑Wahnsinn auf die Bühne bringt.

Boltgun 2 erscheint 2026 und positioniert sich schon jetzt als einer der auffälligsten Retro‑Shooter des kommenden Jahres.