Warhammer 40.000: Boltgun 2: Zorn des Imperators mit neuen spielbaren Charakteren entfesselt

Big Fan (Monster Train 2), ein Publishing-Label von Devolver Digital, und Entwickler Auroch Digital haben einen neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Boltgun 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Retro-FPS, veröffentlicht.

Das Gameplay im Trailer enthüllt Nyra Veyrath, eine neue, unerschrockene spielbare Heldin – eine kampferprobte Schwester des Ordens Adepta Sororitas. Warhammer 40,000: Boltgun 2 erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zwar verfügt Nyra nicht über die undurchdringliche Rüstung eines Space Marines, doch gleicht sie das durch ihre Wendigkeit auf dem Schlachtfeld aus und erledigt die Feinde des Imperators mit Geschwindigkeit, Präzision und lodernden Flammen.

Als Celestian der Kampfschwestern, einem ausschließlich weiblichen, militanten Orden namens Adepta Sororitas innerhalb der religiösen Organisation der Imperialen Ecclesiarchie, ist sie eine erfahrene und unerbittliche Kämpferin in den Reihen ihres Ordens.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Spiels an und stürzt euch in eine verzweigte Einzelspieler-Kampagne, die das düstere Warhammer-40,000-Universum mit Elementen eines rasanten Retro-FPS der 90er Jahre verbindet.

Entscheidet euch für Ordensschwester Nyra Veyrath oder Ultramarine Malum Caedo, rüstet euch mit verheerenden neuen Waffen aus und hinterlasst nichts als blutige, pixelige Überreste, wenn ihr in die Schlacht stürmt und Häretiker wie Verräter gleichermaßen vernichtet. Jeder Krieger verfügt über seine eigenen einzigartigen Waffen, Fähigkeiten und Spielstile.

Kämpft gegen bekannte Gegner wie die frechen Nurglings und Chaoskultisten, aber auch gegen brandneue Feinde. Die wilden Bloodletters und ihre blutrünstigen Juggernauts sind nur der Anfang – im endlosen Krieg des Imperators erwarten euch noch weit größere Schrecken.

Werdet im neuen Trailer Zeuge von Nyras unaufhaltsamer Macht, während sie nichts als Asche hinterlässt: