Warhammer 40.000: Boltgun: Forges of Corruption Erweiterung erschienen

Neue Umgebungen, Feinde und mehr erwarten Spieler von Warhammer 40.,000: Boltgun in der neuen Forges of Corruption Erweiterung.

Focus Entertainment und Auroch Digital veröffentlichen heute den Forges of Corruption DLC für Warhammer 40.000: Boltgun für PlayStation, Xbox und PC.

Forges of Corruption fügt ein neues Kapitel mit neuen Umgebungen, Feinden und Waffen hinzu. Ladet eure Boltgun nach und stürzt euch mit dem Launch-Trailer kopfüber in die Schlacht und entdeckt die Forges of Corruption Edition für Neueinsteiger mit dem Grundspiel und dem DLC.

Der Ultramarine ist zurück

Spielt als kampferprobter Space Marine auf einer gefährlichen Mission, während ihr die Streitkräfte des Erzfeindes auslöscht. Bringt das Blutfest von Boltgun mit dem DLC auf ein neues Level: Forges of Corruption. Taucht ein in ein brandneues Kapitel, bestehend aus 5 Leveln mit abwechslungsreichen Umgebungen, die von der düsteren Geschichte von Warhammer 40.000 inspiriert sind.

Erforscht neue Umgebungen und stoppt die Korruption des Chaos, bevor sie die gesamte Welt von Graia verschlingt! Vernichtet neue Gegner: Stellt euch dem monströsen Helbrute, dem schwer bewaffneten Havoc und den bösartigen Blitzklauen des Terminators. Säubert mit neuen Waffen: Verbrennt Horden von Ketzern mit eurem Multi-Melta oder pustet sie mit dem Raketenwerfer weg.

Hordenmodus jetzt verfügbar

Das neue kostenlose Update fügt Features hinzu, die von der Community gewünscht wurden. Taucht ein in den Hordenmodus mit 4 Schwierigkeitsstufen und eigenen Erfolgen! Wie lange könnt ihr den Ansturm der Ketzer überleben?

Dieses kostenlose Update fügt außerdem eine Navigationshilfe hinzu, die den Spielern den Weg durch die Levels weist, sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen!