Warhammer 40.000: Boltgun, die blutige und explosive Hommage an die Retro-Shooter eurer Kindheit, welche im ikonischen Universum von Games Workshop angesiedelt ist, hat gerade ihren ersten Gameplay Trailer spendiert bekommen – aufgeladen mit einem bombastischen Mix aus reinem Gameplay und Cinematic Aufnahmen.

Das Spiel wird von Focus Entertainment veröffentlicht und ist von Auroch Digital entwickelt worden. Es erscheint am 23. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Bestellt es jetzt vor und fallt beim heutigen Gameplay Trailer zum Boomer Shooter in wilde Extase!

Macht euch bereit für Boltgun, einen brutalen Boomer Shooter im Dauerfeuer Modus, eine Auferstehung der glorreichen Zeit der Shooter – nostalgischer wird es heute nicht mehr. Und das Ganze ist angereichert mit flüssigem, modernem Gameplay. Ihr schlüpft in die Haut eines mächtigen Sternguard Veteran und mit seinem tödlichen Arsenal stürzt ihr euch kopfüber in das grimmig düstere Warhammer 40,000 Universum, um ein paar Feinde zu zersägen.

Gerufen von der Inquisition bereitet ihr euer Arsenal vor, schlüpft in eure undurchdringliche Rüstung und schärft eure kampferprobten Sinne, um auf Scour Graia, einer Forge World am Rande des Zusammenbruchs, überrannt von Kultisten, Verrätern und Dämonen.

Zerfetzt Kultisten mit eurer mächtigen Boltgun! Zerquetscht Verräter mit Schwung! Zerteilt die Brut eurer Erzfeinde mit dem Kettenschwert! Zermalmt und zerstört die Horden eurer Gegner mit einer breiten Auswahl an ikonischen Waffen. Nur im Tod endet die Pflicht! Entfesselt euren Zorn auf die Feinde des Imperiums.

Lasst die Horden des Chaos in Furcht erstarren, wenn Warhammer 40.000: Boltgun am 23. Mai auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.